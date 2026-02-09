Dario Šarić je ostao bez kluba!

Hrvatski košarkaš Dario Šarić (31) proživljava najturbulentnije dane svoje NBA karijere. U samo nekoliko dana početkom veljače bio je dio dviju velikih razmjena koje su ga selile iz Sacramenta u Chicago, a zatim odmah u Detroit, da bi ga na kraju i Pistonsi otpustili i prije nego što je uopće dobio priliku odjenuti njihov dres. Šibenčanin je, nakon deset godina u najjačoj ligi svijeta, postao slobodan igrač na prekretnici karijere, a povratak u Europu nameće se kao realna opcija.

Šarićeva saga započela je prvog veljače kada su ga Sacramento Kingsi, gdje je ove sezone bio potpuno izvan rotacije sa samo pet odigranih utakmica, poslali u Chicago Bullse kao dio razmjene triju momčadi. Bullsi, međutim, nisu imali ozbiljne planove za njega, već su ga doveli zbog budućih izbora na draftu.

Samo dva dana kasnije, uslijedio je novi 'trade'. Šarić je proslijeđen u Detroit Pistonse, opet u sklopu kompleksnog dogovora koji je uključivao i Minnesotu. Uprava Pistonsa je nekoliko dana kasnije, kako prenosi ugledni The Athletic, odlučila isplatiti ga i raskinuti njegov ugovor kako bi oslobodila mjesto u rosteru za potpis novog igrača. Time je Šarić, nakon što je u tri dana formalno bio član triju različitih NBA klubova završio na listi slobodnih igrača.

Ovakav rasplet stavio je 31-godišnjeg Šarića pred gotov čin. Iako je prošlog ljeta odlučio iskoristiti opciju vrijednu 5,4 milijuna dolara i ostati u Denver Nuggetsima, unatoč interesu europskih velikana poput Panathinaikosa i Real Madrida, situacija je sada drastično drugačija. Kao slobodan igrač, bez garancije značajnije uloge u nekoj od NBA momčadi, povratak na Stari kontinent čini se kao logičan idući korak.

Mnogi košarkaški stručnjaci ga ističu kao glavnog kandidata za pojačanje neke od euroligaških momčadi uoči završnice sezone. Rok za registraciju novih igrača u Euroligi istječe 25. veljače, što Šariću i njegovom timu ostavlja malo vremena za odluku.

Šarićeva NBA karijera bila je puna uspona i padova. Nakon što su ga je na draftu 2014. izabrao Orlando Magic kao 12. izbor i odmah proslijedio u Philadelphiju, Šarić je u 76ersima proveo svoje najbolje dane. U sezoni 2017/18 prosječno je bilježio 14,6 koševa i 6,7 skokova, bio je izabran u prvu petorku 'rookieja' i činio je okosnicu momčadi uz Joela Embiida i Bena Simmonsa.

Nakon odlaska iz Philadelphije, postao je pravi košarkaški nomad. Igrao je za Minnesotu, Phoenix, Oklahomu, Golden State, Denver i Sacramento, a kratko je bio i član Bullsa te Pistonsa.

Ključni trenutak koji mu je usporio karijeru bila je teška ozljeda prednjih križnih ligamenata koljena koju je zaradio kao igrač Phoenix Sunsa u prvoj utakmici velikog NBA finala 2021. godine protiv Milwaukee Bucksa. Nakon te ozljede i jednogodišnje pauze, više se nije uspio vratiti na razinu igara koje su ga nekoć činile jednim od najcjenjenijih europskih igrača u ligi.