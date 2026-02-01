Dario Šarić seli u novi NBA klub. Evo gdje će nastaviti karijeru

Hrvatski košarkaš Dario Šarić preći će u novi NBA klub. Bit će mu to osmi transfer u NBA ligi, a kao nova destinacija spominju se Chicago Bullsi. Zbog manjka minutaže u Sacramento Kingsima ovakav rasplet je vrlo očekivan.

Pouzdani insajder Shams Charania piše kako su Kingsi u Cleveland Cavalierse poslali Keona Ellisa i Dennisa Schrödera u zamjenu za De'Andrea Huntera. Nadodaje još da je Šarić otišao u Chicago Bullse skupa s dva izbora druge runde na idućem draftu.

Šarić je ove sezone u NBA ligi odigrao tek 41 minutu kroz pet susreta. Zadnji put zaigrao je 21. prosinca u porazu od Portland Blazersa. Po utakmici ima prosjek od jednog poena, 1,2 skoka i 0,4 asistencije.

Šarić je u karijeri igrao za Dubravu, Zagreb, Cibonu, Anadolu Efes, Philadelphiju, Minnesotu, Phoenix, Oklahomu, Golden State Warriorse, Denver Nuggetse i Sacramento Kingse.