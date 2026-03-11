Legendarni 'vatreni' postao je kralj vode: Posjedujem 22 bara

Milan je u velikom gradskom derbiju srušio Inter 1-0 i tako stigao smanjio zaostatak za sedam bodova. Gazzetta dello Sport tako prisjetila biveg igrača oba kluba, hrvatskog igrača Darija Šimića, pa je s njim napravila intervju. Šimić je iz Dinama prešao u Inter za 11 milijuna eura, a onda ga je veliki gradski rival "ukrao" za pet. Šest godina proveo je u crno-crvenom dresu, odigrao 129 utakmica te osvojio šest trofeja.

Šibenik: Dario Šimić na terenu uoči utakmice Hrvatskog nogometnog kupa, HNK Šibenik - GNK Dinamo | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Reći ću vam nešto što malo ljudi zna: prije nego što sam igrao za Inter i Milan, bio sam blizu Juventusa. Bio sam 1996. u uredu s 'trijadom': ja, Moggi, Giraudo i Bettega. Spremao sam se potpisati. A onda je moja obitelj odlučila da je najbolje ne ići. Imao sam 20 godina, još je bilo ratno vrijeme. Došao sam u Italiju nakon Svjetskog prvenstva '98. Prije tog Svjetskog prvenstva, Hrvatsku je poznavalo samo 3 posto svjetske populacije. Mjesec dana kasnije, taj se postotak popeo na 30 - započeo je Šimić.

Zatim je opisao čime se sve bavio nakon završetka karijere.

- Radio sam svašta u ovih 16 godina. U sezoni 2016/17. bio sam konzultant za Palermo, u biti sportski direktor, ali bilo je teško sa Zamparinijem. Govorio bi mi 'idi do trenera i reci mu da zamijeni tog igrača', ali ja se nisam slagao, tako se to ne radi. A osim toga, ne možete mijenjati trenere svake tri utakmice. Više ne radim kao skaut za AC Milan niti za Dinamo Zagreb. Moja obitelj posjeduje 70 posto hrvatskog tržišta boca za vodu, koriste se za urede i domove. Moj brat Josip i ja također posjedujemo 22 bara - rekao je.

Podsjetimo, Šimić je u jednom inetrvjuu rekao kako je izgubio velike novce od svoje prve veće plaće u Interu. Na nagovor određenih ljudi odlučio se na ulaganje u dionice. Baš tada dogodio se napad na Blizance u SAD-u, 2001. godine te se burza "strovalila" 90 posto te je tako ostao bez skoro 90 posto svog novca. Da nije nastavio igrati nogomet, ne bi postao milijunaš, priznao je tada.