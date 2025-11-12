Obavijesti

FOTO: BRONČANI "VATRENI"

Prvi član 'kluba 100' slavi 50. rođendan. Sinovi profesionalci, a on je vlasnik uspješne tvrtke

Bivši nogometaš Dario Šimić rođen je na današnji dan 1975. godine. Nastupao je za hrvatsku reprezentaciju od 1996. do 2008. i prvi je "vatreni" koji je nastupio 100 puta za Lijepu Našu
Dario Šimić bivši je hrvatski reprezentativac rođen 12. studenog 1975. godine. Jedan je od 12 reprezentativaca koji je ušao u "klub 100" i igrao je na poziciji stopera. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, Marko Lukunić/Večernji list
