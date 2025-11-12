Prvi član 'kluba 100' slavi 50. rođendan. Sinovi profesionalci, a on je vlasnik uspješne tvrtke

Bivši nogometaš Dario Šimić rođen je na današnji dan 1975. godine. Nastupao je za hrvatsku reprezentaciju od 1996. do 2008. i prvi je "vatreni" koji je nastupio 100 puta za Lijepu Našu
Dario Šimić bivši je hrvatski reprezentativac rođen 12. studenog 1975. godine. Jedan je od 12 reprezentativaca koji je ušao u "klub 100" i igrao je na poziciji stopera.
Za "vatrene" je nastupio 100 puta i zabio tri gola. Prvi je hrvatski reprezentativac koji je upisao 100 nastupa.
Za Hrvatsku je debitirao 1996. na utakmici protiv Južne Koreje, a posljednji put nastupio je 2008. protiv Slovenije.
U hrvatskom dresu igrao je na tri Svjetska prvenstva (1998., 2002., 2006.) i tri Europska prvenstva (1996., 2004., 2008.).
Posljednji posao u nogometu imao je u Dinamu je kao dio marketinškog tima, a kratko je bio član uprave 2023. Osim spomenutih uloga bio je konzultant s odborom posrnulog talijanskog kluba Palerma koji se danas natječe u drugoj ligi.
U igračkoj karijeri nastupao je za Dinamo, Inter, Milan i Monaco i umirovio se od profesionalnog nogometa 2010.
S Jelenom Medić oženio se 2000. Zajedno imaju četiri sina - Roko (22), Viktor (20), Nikolas (18) i David (10).
Roko (na fotografiji lijevo), Viktor i Nikolas su profesionalni nogometaši. Roko nastupa za Karlsruher, Viktor za Trenčin, a Nikolas za kadete Dinama.
Brat Josip Šimić također je bio nogometaš. Igrao je na poziciji napadača u Dinamu, Club Bruggeu, Arisu, Ulsan Hyundaiju, Kärntenu i Varteksu.
U impresivnoj igračkoj karijeri osvojio je dvije Lige prvaka, talijansko prvenstvo, Uefin Superkup, Svjetsko klupsko prvenstvo, talijanski kup, četiri hrvatska prvenstva i kupa i jedan Superkup.
Danas je ponosni vlasnik kompanije Aquaviva koju je osnovao 2002.
- Posvećenost zdravlju počela je još za vrijeme mojih igračkih dana, dok sam igrao u NK Dinamu, F.C Inter Milanu, A.C Milanu i AS Monacu ali i za hrvatsku reprezentaciju, a nastavila se i nakon nogometne karijere. Shvatio sam da je najvažnije provjeravati što unosite u sebe i upravo zato nastala je Aquaviva - kazao je jednom prilikom.
