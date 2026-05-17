Darko Nejašmić predvodio NEC do velikog uspjeha, igrat će LP

Fantastičnu sezonu odigrali su nogometaši NEC-a iz Nijmegena. Završili su treći u nizozemskom prvenstvu i ostvarili povijesni uspjeh. Jedan od glavnih kotačića momčadi bio je i hrvatski veznjak Darko Nejašmić. Odigrao je sjajnu sezonu, zabio četiri gola u prvenstvu, a navijači će posebno pamtiti njegove partije u veljači kad je zabijao Ajaxu i Utrechtu i nosio momčad.

NEC je trećim mjestom osigurao kvalifikacije za Ligu prvaka. Iza sebe je NEC ostavio Ajax, Twente, Utrecht, AZ i ostale velike nizozemske klubove. Sezonu je završio sa 77 postignutih golova čime je momčad koju s klupe predvodi Dick Schreuder druga najefikasnija u nizozemskom prvenstvu. Cijelu sezonu NEC je igrao hrabro, čvrsto i trud se na kraju isplatio.

Nejašmić je bio i u najboljoj momčadi u mjesecu veljači. Bivši igrač Hajduka i Osijeka bio je standardan prvotimac ove sezone. Potvrdu trećeg mjesta NEC je ostvario pobjedom nad Go Ahead Eaglesima od 2-1 u zadnjem kolu prvenstva. Sad će se spremati za nove europske zadaće koje imaju iduće sezone.