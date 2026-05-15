David Beckham postao je prvi britanski sportaš milijarder

Bivši britanski nogometaš i kapetan reprezentacije David Beckham ušao je u povijest kao prvi britanski sportaš milijarder, prema najnovijoj listi najbogatijih koju je objavio Sunday Times za 2026. Ukupno bogatstvo njega i njegove supruge Victorije doseglo je vrtoglavih 1,185 milijardi funti. To ih stavlja na drugo mjesto među sportašima, iza obitelji bivšeg šefa Formule 1 Bernieja Ecclestonea, čije se bogatstvo procjenjuje na 2 milijarde funti, navodi BBC.

Beckovom financijskom statusu značajno je pridonijela uloga u Inter Miamiju gdje je predsjednik i suvlasnik kluba. Vrijednost Inter Miamija procjenjuje se na 1,24 milijarde eura što ga čini najvrjednijim klubom u američkoj nogometnoj ligi, poznatijoj kao MLS. Uz to, Beckham i dalje profitira od dugogodišnjih partnerstava s brojnim poznatim brendovima.

Treći su sportski promotori Barry i Eddie Hearn (1,035 milijardi funti). Na listi se nalaze i druge zvijezde: sedmerostruki svjetski prvak F1 Sir Lewis Hamilton peti je s 435 milijuna funti, a golfer Rory McIlroy sedmi s 325 milijuna. Boksač Anthony Joshua (240 milijuna) nadmašuje rivala Tysona Furyja (162 milijuna), dok deseto mjesto dijele Harry Kane i Sir Andy Murray, oboje s procijenjenih 110 milijuna funti. Zanimljivo, bogatstvo suvlasnika Manchester Uniteda, Sir Jima Ratcliffea, palo je za 1,85 milijardi funti.