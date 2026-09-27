Davide Donati je pobijedio u sprintu na Jarunu, a Tobias Svarre je sveukupni pobjednik

Talijanski sprinter Davide Donati (Red Bull-BORA-Hansgrohe) pobjednik je posljednje, šeste etape biciklističke utrke "CRO Race" vožene od Samobora do Zagreba u dužini od 159.5 kilometara, dok je Danac Tobias Svarre (Uno-X Mobility) osigurao ukupnu pobjedu.

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Ovoodišnja utrka imala je novu lokaciju za cilj, zagrebački Jarun, a prema očekivanju u glavnim su ulogama bili sprinteri. Pobjednik pete etape, Francuz Paul Magnier (Soudal Quick-Step) prerano je izbio na čelo, oko 300 metara prije cilja te nije uspio zadržati svoje prvo mjesto. Idealno pzicioniran bio je 21-godišnji Donati koji je izletio iz Magnierove zavjetrine u pravom trenutku te uvjerljivo slavio ispred drugoplasiranog sunarodnjaka Lorenza De Longhija (Cofidis), dok je treće mjesto zauzeo Magnier.

- Nakon što smo jučer uprskali stvar u zavrnici, danas je ekipa bila odlučna to ispraviti. Izabrao sam najboljeg vozača iza kojega ću se pozicionirati i odlučio sam sam krenuti u završni sprint što je bliže moguće cilju. Početkom same utrke sam bio bolestan, ali što je ona odmicala osjećao sam se sve bolje, rekao je Donati kojemu je ovo sedma pobjeda u 2026.

Zagreb: Biciklistička urka Cro Race prolazi kroz grad | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Svarre je u zadnjoj etapi ciljem prošao kao 35. u sugirnosti glavne skupine i u vremenu pobjednika što mu je bilo dovoljno da zadrži četiri sekunde prednosti u konačnom redoslijedu ispred drugog Talijana Antonija Tiberija (Bahrain Victorious), 29. u zadnjoj etapi, odnosno osam sekundi ispred trećeg Belgijanca Tima Wellensa (UAE Team Emirates-XRG), 69. u zadnjoj etapi.

- Bila su ovo tri duga dana jer s ovim dečkima nikad ne znaš što će napraviti. Bila je lijepa borba i ponosan sam na sebe. Ostvario sam svoju prvu profesionalnu pobjedu i zato će mi ova utrka ostati u lijepom sjećanju. Nadam se kako ću doći i sljedeće godine braniti naslov, kazao je Svarre.

Zagreb: Biciklistička urka Cro Race prolazi kroz grad | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Svarre je osvojio i bijelu majicu namijenjenu najboljem mladom vozaču, plavu majicu pobjednika po bodovima osvojio je Danac Carl-Frederik Bevort (Uno-X Mobility), a zelenu majicu najboljeg penjača osvojio je Talijan Antonio Tiberi (Bahrain Victorious).

Do prvog prolaznog cilja u Velikoj Gorici nije bilo bijegova, prvenstveno stoga što je momčad Lidl-Trek željela svom sprinteru, Nijemcu Timu Tornu Teutenbergu omogućiti osvajanje maksimalnog broja bodova kako bi smanjio zaostatak za Dancem Carlom-Frederikom Bevortom (Uno-X Mobility) u borbi za osvajanje plave majice. Ipak, prvi je prolaznim ciljem u Velikoj Gorici prošao Bevortov momčadski kolega, Norvežanin Erlend Blikra (Uno-X Mobility), Teutenberg je bio drugi, dok je Bevort zauzeo treće mjesto i tako limitirao svoj gubitak prednosti na dva boda.

Zagreb: Biciklistička urka Cro Race prolazi kroz grad | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Odmah nakon prvog prolaznog cilja formirao se bijeg od petorice vozača u kojem su bili Talijani Andrea Bessega (Lidl-Trek) i Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Francuzi Valentin Ferron (Cofidis) i Dario Giuliano (Polti VisitMalta) te Španjolac Jon Agirre (Euskaltel-Euskadi). Oni su brzo stvorili prednost od dvije minute pa je na drugom prolaznom cilju u Dugom Selu prvi bio Agirre ispred Giuliana i Bessege.

Prednost vodećeg peterca do jedinog brdskog cilja u etapi u Svetom Ivanu Zelini smanjena je na minutu, a prvi je tim brdskim ciljem prošao Agirre čime je osigurao skok na treće mjesto konačnog redoslijeda najboljih penjača.

Zagreb: Biciklistička urka Cro Race prolazi kroz grad | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Bjegunci su uspjeli ostati na čelu i prilikom prvog prolaska ciljnom ravninom na Jarunu, no uhvaćeni su devet kilometara prije cilja, pa su bonifikacijske sekunde na trećem prolaznom cilju, odnosno drugim prolaskom ciljnom ravninom na Jarunu osvojili Francuz Clement Izquierdo (Cofidis), Talijan Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) te Hrvat Fran Miholjević (Bahrain Victorious).