Davor Šuker je u lovi: Dalić mu je donio deset milijuna eura...

Osim velikog veselja i radosti kojeg su Vatreni donijeli svim navijačima a tako i HNS-u, plasman Hrvata u osminu finala donio je i jako lijepe novce na račun Saveza. Točnije, za osminu finala - 10 milijuna eura.

No, kao u reklamama za Delimano posuđe, ni to nije sve. Ako izabranici Zlatka Dalića prođu u četvrtfinale, na adresu "ulica grada Vukovara 269A" sletjeti će još tri i pol milijuna eura, a u slučaju prolaska u polufinale to će se opet fino poduplati i doći do cifre od osam i pol milijuna eura.

Cifre koje ostavljaju bez daha. Stoga će Šuker sigurno dodatno napaliti igrače da dođu pobjede u utakmici osmine finala, a to bi prema svemu sudeći trebala biti Danska.

Zaista lijepa zarada u ionako već punoj blagajni HNS-a. Bez svog dijela "kolača" neće ostati ni igrači. Inače, cijelu zaradu od participacije na Svjetskom prvenstvu Savez i igrači dijele u omjeru 60-40 posto u korist HNS-a. Od tih 40 posto, 80 posto ide igračima, a 20 posto izborniku i njegovom stručnom stožeru.

Za Mundijal u Rusiji, Fifa je u ukupni fond SP-a smjestila rekordnih 673 milijuna eura. Samo ona reprezentacija koja se okiti naslovom Svjetskog prvaka će dobiti 28 milijuna eura. Zaista cifre od kojih se u glavi zavrti.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.