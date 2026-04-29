VELIKO PRIZNANJE

Davor Šuker prvi Hrvat u Kući slavnih! Evo tko mu je u društvu

Piše HINA,
Admiral

Bivši hrvatski nogometaš Davor Šuker (58) primljen je u Međunarodnu nogometnu kuću slavnih u Meksiku, muzej koji odaje priznanje igračkim legendama, izvijestio je u srijedu organizator. Šuker, najbolji strijelac Svjetskog prvenstva iz 1998. na kojem je s Hrvatskom osvojio brončanu medalju, uvršten je temeljem glasova novinara iz 49 zemalja među kojima i Hrvatske izvještajne novinske agencije (Hina).

Odabrani su i Thierry Henry, Alessandro del Piero, Bebeto, Miroslav Klose i Fernando Torres među petnaest ponuđenih kandidata, a također i nogometašica Homare Sawa. Međunarodna nogometna kuća slavnih (El Salon de la Fama del Futbol Internacional) je muzej, odnosno interaktivni centar, otvoren 2011. u meksičkom gradu Pachuci. Svake godine prima nove međunarodne i meksičke legende pa ih je ondje sada 206. Šuker, bivši napadač Real Madrida, Seville i Arsenala, prvi je uvršteni hrvatski nogometaš.

- Bit će pozvan u Pachucu na ceremoniju 10. studenog - rekla je glasnogovornica Paola Herrera Rodriguez.

Ceremonija će biti organizirana u zgradi dizajniranoj u obliku lopte, gdje se nalaze fotografije i opisi bivših nogometaša, nogometašica, trenera i rukovoditelja. Ondje je od ranije uvršten Victor Manuel Vucetich (70), bivši meksički vezni igrač i trener hrvatskog porijekla. Međunarodnom nogometnom kućom slavnih u Pachuci upravlja neprofitna udruga.

- Ovo je jedinstveni prostor u svijetu koji prepoznaje igrače, trenere i dužnosnike koji su ostavili trag u nogometu. Kroz godišnje dodjele priznanja omogućujemo im ulazak u ovu 'dvoranu besmrtnika' - piše na internetskoj stranici Kuće slavnih.

"Zaljubljenicima u nogomet, pak, nudimo priliku da saznaju više o svom omiljenom sportu, a posebno o onim osobama koje su stekle slavu nezaboravnim pothvatima", navedeno je ondje. Meksiko je uz SAD i Kanadu domaćin Svjetskog prvenstva koje počinje 11. lipnja u Ciudad de Mexicu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

