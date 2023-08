De Bruyne izabrao: Zidane je najbolji veznjak u povijesti, Luka Modrić odmah iza njega

Toliko hvalospjeva i epiteta je iskrcano na njegov račun. Već ih je i ponestalo. U bogatoj karijeri osvojio je apsolutno sve na klupskoj razini, pamtit ćemo ga kao igrača koji je prekinuo nevjerojatnu dominaciju Lea Messija i Cristiana Ronalda te pored njih osvojio Zlatnu loptu

Neuništivi Luka Modrić posipa magiju terenom i u 39. godini. Njegova karijera već je opjevana. Umjetnik s loptom kojeg ćemo pamtiti kao jednog od najvećih veznjaka u povijesti. Baš kao što je slučaj s Cristianom Ronaldom i Leom Messijem, igrači koji su igrali protiv njega pripovijedat će to svojoj djeci. A Lukin konkurent i jedan od najboljih veznjaka na svijetu pokazao je koliko cijeni hrvatskog genijalca.

Kevin de Bruyne je uz Lea Messija i Erlinga Haalanda jedan od kandidata za Uefinu nagradu igrača godine, a u razgovoru za Sky Sports birao je najbolje igrače u različitim kategorijama. Haalandu bi dao Zlatnu loptu, a Zinedine Zidane je za njega najbolji veznjak u povijesti.

Odmah iza njega uvrstio je Luku Modrića kojeg je stavio ispred Andresa Inieste. Upravo su njih dvojica predmet čestih rasprava o tome tko je bolji igrač. Klasa je kod obojice neosporna.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Riječ je o dvojici genijalaca koja su obilježila jednu nogometnu eru. Oni naklonjeniji Barceloni uvijek će izabrati Iniestu koji je bio jedan od najboljih igrača one moćne Barcelone koja je pod Pepom Guardiolom osvajala sve što je mogla, a za one druge hrvatski maestro je bolji.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Modrić je s Realom osvojio 23 trofeja, tri više nego što je to Iniesta napravio s Barcom, ali činjenica je da se čarobnjak iz Albacetea s 35 godina oprostio od vrhunskog nogometa i otišao u Japan, dok genijalac iz Obrovca i u 39. godini igra za Real Madrid. No, Iniesta je s reprezentacijom osvojio europsko i svjetsko zlato, dok je Modrić došao do srebra i bronce.

Foto: ALBERT GEA/Instagram

S druge strane, Zinedine Zidane je svojevremeno sa 77 milijuna eura, koliko ga je Real platio Juventusu, bio najskuplji transfer u povijesti. Takvu lepršavost i gracioznost, a istodobno ubojitost u svakom pokretu rijetko tko je imao, ali osvojio je 11 trofeja s Juventusom i Realom, što je bitno manje od navedene dvojice. No, bio je svjetski i europski prvak te ima Zlatnu loptu, što nema Iniesta, ali u svojim vitrinama posjeduje Luka.

Foto: PETER POWELL

Trofeji, čudesne brojke i sjajan dojam na terenu idu u prilog i Iniesti i Modriću i Zidaneu. No, ne mora nitko od ove trojke biti najbolji. Koliko je samo velemajstora 'slikalo po terenu', poput Lothara Matthäusa, Xavija, Andree Pirla.

Tko je zaista najbolji veznjak u povijesti, nikada nećemo doznati jer teško je objektivno prosuditi i to ovisi o svakome pojedincu.

A mi pitamo vas. Tko je najbolji?