De Bruyne nakon pobjede Belgije poslao poruku Modriću

Hrvatska nogometna reprezentacija u prvoj pripremnoj utakmici prije Svjetskog prvenstva poražena je na Rujevici 2-0 od Belgije. Golove za goste zabili su Tielemans i Lukaku. Iako je naša momčad imala nekoliko dobrih prilika, Belgija je svoje realizirala i sada puna optimizma gleda prema Mundijalu. Što se Vatrenih pak tiče, oni se okreću posljednjoj prijateljskoj utakmici u Varaždinu, koja se u nedjelju igra protiv Slovenije.

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Izbornik Zlatko Dalić nije bio nesretan nakon nastupa. Kako je najavio, priliku su dobili gotovo svi, pa je na terenu bilo čak 21 igrača. Oni koji protiv Belgije nisu nastupili igrat će u nedjelju, istaknuo je izbornik.

Belgija se pokazala kao itekako ozbiljan protivnik, iako njezina zlatna generacija polako odlazi. Više nema braće Hazard, Alderweirelda, Vertonghena, Batshuayija… Ipak, ostale su još neke zvijezde iz stare garde, poput Courtoisa i De Bruynea. Upravo je legendarni veznjak Manchester Cityja, koji sada nastupa za Napoli, nakon utakmice odao počast hrvatskom kapetanu.

S Modrićem se našao prije utakmice, a sve je ovjekovječio objavom fotografije na društvenim mrežama. Ispod fotografije njih dvojice napisao je: “Lijepo te je vidjeti, legendo!”