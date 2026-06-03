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ORGANIZIRAJU 'MI HRVATI'

Split odobrio fan zonu za SP. Evo gdje gledati prijenose utakmica

Piše Josip Tolić,
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Split odobrio fan zonu za SP. Evo gdje gledati prijenose utakmica
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Split: Engleski i Španjolski navijači prate utakmicu finala Europskog prvenstva | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Sustipan dobiva veliku fan zonu za Mundijal! Šuta dao zeleno svjetlo, a Hrvati će uz ekran i feštu pratiti utakmice do finala

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Udruga Croatian Fans Embassy "Mi Hrvati" i ovo Svjetsko prvenstvo na Sustipanskom putu na Obali kneza Branimira u Splitu organizirat će fan zonu na kojoj će hrvatski navijači i drugi gosti Splita moći pratiti utakmice Mundijala na velikom ekranu.

Split: Engleski i Španjolski navijači prate utakmicu finala Europskog prvenstva
Split: Engleski i Španjolski navijači prate utakmicu finala Europskog prvenstva | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta dao je zeleno svjetlo za javno praćenje utakmica i i ugostiteljsku ponudu od prvog dana SP-a 11. lipnja do finala 19. srpnja od 15 do 23 sata, uz iznimku dana kad igra hrvatska reprezentacija ako razina buke ne prekoračuje dopuštenu razinu od 85 decibela emisije, odnosno 65 decibela imisije.

Split: Engleski i Španjolski navijači prate utakmicu finala Europskog prvenstva
Split: Engleski i Španjolski navijači prate utakmicu finala Europskog prvenstva | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Mi Hrvati", koji su na Sustipanu održali fan zonu i za vrijeme Europskog prvenstva u Njemačkoj 2024. i koja je bila krcata za praćenje finala između Španjolske i Engleske tamošnjim turistima, zahvalili su gradonačelniku na dozvoli i pozvali sve da im se pridruže u praćenju nogometne ludnice iz Amerike. Tamo će se, u njihovoj organizaciji, večer uoči utakmice protiv Engleske u Dallasu, 16. lipnja od 19.15 po lokalnom vremenu, održati "parada američko-hrvatskog prijateljstva"Više o tome pročitajte OVDJE.

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