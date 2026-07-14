De la Fuente nakon ulaska u finale: 'Francuska je igrala protiv najbolje momčadi svijeta'

Španjolska je nakon 16 godina ponovno izborila finale Svjetskog prvenstva pobjedom nad Francuskom 2-0, a izbornik Luis de la Fuente nije skrivao ponos nakon velike pobjede. "Furija" je srušila jednu od najboljih reprezentacija svijeta i napravila posljednji korak prema utakmici za naslov. De la Fuente je nakon susreta istaknuo da je njegova momčad ostala vjerna ideji s kojom je krenula u novi ciklus.

- Teško je sada opisati što čovjek osjeća, ali to mora biti nešto slično sreći i ponosu što vodim profesionalce poput ovih. Ostao nam je još jedan korak i pokušat ćemo ga napraviti - rekao je De la Fuente.

Španjolski izbornik bio je ozbiljan unatoč velikom slavlju.

- Sigurno osjećam olakšanje. Nakupilo se puno napetosti, a biti u finalu Svjetskog prvenstva ogromna je odgovornost. To je luksuz samo za odabrane i čovjek to mora prihvatiti. Kada smo prije gotovo četiri godine krenuli s jednom idejom, ostali smo joj vjerni i ona nas je dovela do ovdje - rekao je.

De la Fuente je potom poslao snažnu poruku nakon pobjede protiv Francuske.

- Razgovarali smo o tome u svlačionici. Igrali smo protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta, ali danas su oni igrali protiv najbolje momčadi svijeta. To je razlika. Ovi igrači pokazuju predanost, solidarnost i talent. Teške stvari čine laganima - poručio je španjolski izbornik.

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Posebno je pohvalio i igrače koji nisu nastupili.

- Svi koji nisu igrali ostali su trenirati. To vam govori od kakvog je materijala napravljena ova momčad.

Rodri je nakon utakmice istaknuo da je Španjolska odradila sjajan posao u zaustavljanju francuskih aduta.

- Znali smo karakteristike jednih i drugih, znali smo da su neki eksplozivniji, a neki više drže loptu. Pomoć bekova i cijele momčadi bila je senzacionalna - rekao je Rodri.

Unatoč euforiji, pozvao je na mirnoću uoči finala.

- Korak po korak, napravili smo još jedan korak. Momčad je euforična, drugi put smo u finalu i sada moramo ostati mirni i odmoriti se - dodao je.

Mikel Oyarzabal, strijelac prvog gola iz penala, objasnio je kako se priprema za takve trenutke.

- Radi se o tome da vizualiziraš penal, da takve trenutke već imaš u glavi i da imaš rutinu kada do njih dođe - rekao je Oyarzabal.

Izjednačio se s Davidom Villom po broju pogodaka na Svjetskom prvenstvu, ali naglasio je da mu je momčad ispred osobne statistike.

- Ako budem morao pomoći bez gola, bit ću jednako sretan. Kada imaš takvu odgovornost i kada dođe tvoj trenutak, moraš napraviti najbolje za kolektiv - rekao je i dodao:

- Zaslužili smo pravo sanjati i imati naslov u glavi. Nadam se da ćemo za pet dana staviti šlag na tortu.

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Pedro Porro, koji je zabio drugi gol Španjolske, bio je presretan nakon plasmana u finale.

- Ovo je ostvarenje sna. Ni u najboljim snovima nisam zamišljao ovako nešto. Jako sam sretan zbog stava momčadi od početka do kraja. Odigrali smo veliku utakmicu i napravili sve da prođemo. Ovo je zasluga momčadi, nije ništa moje - rekao je Porro.

Objasnio je i što je bilo ključno u španjolskom planu.

- Znali smo da je ključno zaustaviti njihovu najveću snagu i to smo napravili. Jako sam sretan - dodao je.