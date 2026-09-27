De la Fuente uoči Hrvatske u Sevilli: Igrat ćemo kao da nam je to posljednja utakmica...

Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis de la Fuente poručio je nakon pobjede protiv Engleske 3-2 u Londonu da će njegova momčad i susret protiv Hrvatske u Ligi nacija dočekati s maksimalnom ozbiljnošću i ambicijom.

„Protiv Hrvatske ćemo također igrati kao da je to posljednja utakmica. Ovi igrači uvijek žele napredovati“, rekao je De la Fuente nakon dramatičnog preokreta kojim je Španjolska pobjedom otvorila nastup u Ligi nacija.

Španjolska će u utorak ugostiti Hrvatsku u Sevilli. U subotu navečer je svladala u gostima Englesku s 3-2 premda je gubila s 1-2. De la Fuente je bio zadovoljan ishodom, ali i reakcijom svoje momčadi.

„Vrlo smo zadovoljni rezultatom, slikom koju smo pokazali i činjenicom da smo svijetu dokazali da imamo veliku ambiciju i veliku želju za pobjedom. Istina je da je bilo trenutaka u kojima smo morali patiti. Ali igrali smo s Engleskom“, kazao je španjolski izbornik.

De la Fuente smatra da je njegova momčad većim dijelom susreta imala kontrolu, unatoč dvama primljenim pogocima.

„Na poluvremenu smo razgovarali. Imali smo utakmicu pod kontrolom i tri vrlo jasne prilike. Nastavili smo pokazivati da ova momčad nikada ne odustaje i da nemamo namjeru prestati pobjeđivati“, rekao je.

Foto: Peter Cziborra

Posebno je pohvalio igrače koji su ušli s klupe. „Imam sreću što imam ove nogometaše. Tko god izađe na teren, spreman je", istaknuo je De la Fuente.

Priznao je da je njegova momčad u pojedinim fazama gubila koncentraciju.

„Primili smo dva gola i to je bio trenutak naše dekoncentracije. Mogli su nam nauditi, a mi ih nismo bili sposobni zaustaviti. No, u globalu smo imali utakmicu pod kontrolom protiv velesile. Momčad je ponovno preuzela dominaciju. U jednoj utakmici ima mnogo utakmica, a mi smo znali smo odigrati sve te faze", rekao je.

Na pitanje kako momčad i 69 dana nakon osvajanja Svjetskog prvenstva uspijeva zadržati motivaciju, De la Fuente je zasluge pripisao igračima.

Foto: David Klein

„To je zasluga igrača. Mi ih samo biramo za model koji je stvoren upravo za takve ljude. Još uvijek imamo vrlo velik prostor za napredak, a novi igrači se brzo uklapaju. To je skupina koja nadilazi profesionalni odnos. Postoji ljudska, obiteljska povezanost koja u svakom trenutku potiče na rast i još veće odricanje. Imamo sve te vrijednosti, uz temeljni nogometni talent koji je fantastičan“, kazao je.

Španjolska je sada 39 utakmica bez poraza, a De la Fuente ističe da je riječ o dosegu koji njegova generacija igrača zaslužuje.

„Brojke su objektivne. Vrlo je teško napraviti ono što radi Španjolska“, rekao je.

Osvrnuo se i na zdravstveno stanje Erica Garcíje, koji je imao problema tijekom zagrijavanja.

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„Imao je mali problem tijekom zagrijavanja. Kada stignemo u Madrid, procijenit ćemo može li se oporaviti. Ne čini se da je riječ o nečemu ozbiljnom, ali još ne znamo hoće li biti spreman za neku od utakmica“, rekao je.

De la Fuente je komentirao i trenutak kada je Engleska imala priliku iz kaznenog udarca povesti s 3-1, ali ga nije iskoristila.

„Naš preokret je počeo kada smo imali tri vrlo jasne prilike. Jedanaesterac ne bi imao toliku važnost da je realiziran jer bismo i pri rezultatu 1-3 reagirali na isti način", rekao je.