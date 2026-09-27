Vrlo smo zadovoljni rezultatom, slikom koju smo pokazali i činjenicom da smo svijetu dokazali da imamo veliku ambiciju i veliku želju za pobjedom, kazao je španjolski izbornik nakon slavlja nad Engleskom u Ligi nacija
De la Fuente uoči Hrvatske u Sevilli: Igrat ćemo kao da nam je to posljednja utakmica...
Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis de la Fuente poručio je nakon pobjede protiv Engleske 3-2 u Londonu da će njegova momčad i susret protiv Hrvatske u Ligi nacija dočekati s maksimalnom ozbiljnošću i ambicijom.
„Protiv Hrvatske ćemo također igrati kao da je to posljednja utakmica. Ovi igrači uvijek žele napredovati“, rekao je De la Fuente nakon dramatičnog preokreta kojim je Španjolska pobjedom otvorila nastup u Ligi nacija.
Španjolska će u utorak ugostiti Hrvatsku u Sevilli. U subotu navečer je svladala u gostima Englesku s 3-2 premda je gubila s 1-2. De la Fuente je bio zadovoljan ishodom, ali i reakcijom svoje momčadi.
„Vrlo smo zadovoljni rezultatom, slikom koju smo pokazali i činjenicom da smo svijetu dokazali da imamo veliku ambiciju i veliku želju za pobjedom. Istina je da je bilo trenutaka u kojima smo morali patiti. Ali igrali smo s Engleskom“, kazao je španjolski izbornik.
De la Fuente smatra da je njegova momčad većim dijelom susreta imala kontrolu, unatoč dvama primljenim pogocima.
„Na poluvremenu smo razgovarali. Imali smo utakmicu pod kontrolom i tri vrlo jasne prilike. Nastavili smo pokazivati da ova momčad nikada ne odustaje i da nemamo namjeru prestati pobjeđivati“, rekao je.
Posebno je pohvalio igrače koji su ušli s klupe. „Imam sreću što imam ove nogometaše. Tko god izađe na teren, spreman je", istaknuo je De la Fuente.
Priznao je da je njegova momčad u pojedinim fazama gubila koncentraciju.
„Primili smo dva gola i to je bio trenutak naše dekoncentracije. Mogli su nam nauditi, a mi ih nismo bili sposobni zaustaviti. No, u globalu smo imali utakmicu pod kontrolom protiv velesile. Momčad je ponovno preuzela dominaciju. U jednoj utakmici ima mnogo utakmica, a mi smo znali smo odigrati sve te faze", rekao je.
Na pitanje kako momčad i 69 dana nakon osvajanja Svjetskog prvenstva uspijeva zadržati motivaciju, De la Fuente je zasluge pripisao igračima.
„To je zasluga igrača. Mi ih samo biramo za model koji je stvoren upravo za takve ljude. Još uvijek imamo vrlo velik prostor za napredak, a novi igrači se brzo uklapaju. To je skupina koja nadilazi profesionalni odnos. Postoji ljudska, obiteljska povezanost koja u svakom trenutku potiče na rast i još veće odricanje. Imamo sve te vrijednosti, uz temeljni nogometni talent koji je fantastičan“, kazao je.
Španjolska je sada 39 utakmica bez poraza, a De la Fuente ističe da je riječ o dosegu koji njegova generacija igrača zaslužuje.
„Brojke su objektivne. Vrlo je teško napraviti ono što radi Španjolska“, rekao je.
Osvrnuo se i na zdravstveno stanje Erica Garcíje, koji je imao problema tijekom zagrijavanja.
„Imao je mali problem tijekom zagrijavanja. Kada stignemo u Madrid, procijenit ćemo može li se oporaviti. Ne čini se da je riječ o nečemu ozbiljnom, ali još ne znamo hoće li biti spreman za neku od utakmica“, rekao je.
De la Fuente je komentirao i trenutak kada je Engleska imala priliku iz kaznenog udarca povesti s 3-1, ali ga nije iskoristila.
„Naš preokret je počeo kada smo imali tri vrlo jasne prilike. Jedanaesterac ne bi imao toliku važnost da je realiziran jer bismo i pri rezultatu 1-3 reagirali na isti način", rekao je.
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