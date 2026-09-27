Tuchel nakon poraza: Stvari bi bile drugačije da smo zabili penal, ali takav je nogomet...

Engleski izbornik Thomas Tuchel bio je razočaran nakon poraza na startu Lige nacije s 2-3 od Španjolske u Londonu, ali i zadovoljan izdanjem svoje momčadi protiv aktualnih svjetskih prvaka.

„Igrali smo protiv svjetskih prvaka, momčadi koja ima veliku kontrolu nad igrom. Napravili smo ozbiljne pogreške, posebno kod njihovog prvog gola. Ali momčad se uspjela podići, povesti i odigrati vrlo važnih pola sata“, rekao je Tuchel na konferenciji za medije.

Njemački trener smatra da je utakmica mogla imati drugačiji rasplet da je Engleska realizirala kazneni udarac u 54. minuti za 3-1.

„Očito je da bi stvari bile drugačije da smo zabili jedanaesterac i imali dva gola prednosti. Ali obje su momčadi imale vrlo jasne prilike“, kazao je.

Tuchel je istaknuo i razdoblje u kojem je Engleska preuzela kontrolu nad igrom nakon što je od druge minute gubila s 0-1.

„Vrlo je, vrlo teško igrati protiv ovakve momčadi kada ste u rezultatskom zaostatku. No, nakon deset ili dvanaest minuta mislim da smo bili bolja momčad. Dominirali smo na polovici terena“, rekao je engleski izbornik.

Foto: David Klein

Naglasio je da je Engleska uspjela stvoriti dovoljno prilika za povoljniji rezultat.

„Stvarali smo prilike i zabili dva gola. Nismo uspjeli realizirati jedanaesterac, mislim da bi tada možda Španjolska pomislila da bi njihov dugi niz utakmica bez poraza mogao završiti ovdje. Još jedna velika pogreška koštala nas je 2-2. Treći gol bio je praktički jedini koji su zabili. No, takav je nogomet“, kazao je.

Engleska će u utorak gostovati u Češkoj, pa u subotu u Hrvatskoj na Rujevici.

„Moramo nastaviti dalje i učiti iz ovoga. Trebamo zadržati pozitivne stvari i odnijeti bodove natrag u Englesku“, izjavio je Tuchel.

Hrvatska, koja je pobijedila s 2-1 u Češkoj, u utorak će gostovati kod Španjolske u Sevilli.

"Pobijediti Španjolsku vrlo je teško. Mi smo imali dobre faze igre, ali današnji rezultat to ne pokazuje“, zaključio je Tuchel.