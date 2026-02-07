De Lima: Ovo je pobjeda svih koji su igrali futsal u Hrvatskoj. Čekol: Bio je predivan osjećaj

Hrvatska futsalska reprezentacija na Europskom prvenstvu je ostvarila povijesan uspjeh i osvojila brončanu medalju! U borbi za broncu nakon drame šesteraca pala je jaka Francuska (11-10). Svoje dojmove nakon utakmice podijelili su reprezentativci Kristian Čekol i Viktor de Lima.

- Sretan sam zbog dečkiju i osvojene medalje. Još ne vjerujem, biti ću svega svjestan tak sutra kad krenu stizati poruke na mobitelu. Ova ekipa je predobra i svi smo kao obitelj. Mislim da je to najbitnije i zato smo došli do ovdje - rekao je Čekol i nastavio:

- U utakmici protiv Španjolske sam se ozlijedio pa nisam previše danas igrao. Nisam na sto posto, ali ima drugih igrača.

Iako se utakmica igrala u ljubljanskoj Areni Stožice, hrvatska futsalska reprezentacija imala je veliku podršku navijača s tribina.

- Predivan je osjećaj igrati pred ovakvom publikom. Nikad nisam nešto ovako doživio, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Danas su stvarno bili naš šesti igrač - zaključio je Čekol.

Viktor de Lima također je podijelio dojmove s utakmice.

- Teška utakmica, ali možemo biti zadovoljni. Ovo je najveći uspjeh hrvatske reprezentacije u povijesti. To je pobjeda svih koji su igrali futsal u Hrvatskoj, ne samo ovih igrača danas nego i prijašnjih generacija. Sretni smo i ponosni do neba, nadam se da smo sve učinili ponosnima. Jedva čekam proslaviti. Ispričavam se svima zbog drame na kraju, ali ovako je slađe. Zaslužili smo ovu broncu. Tek kada dobijemo medalje postat ćemo svjesni svega.