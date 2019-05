Dean opet 'u elementu': Žustro slavio prolaz omiljenog kluba

Engleski četvrtoligaš Tranmere je u playoffu četvrte engleske lige remijem protiv Forest Greena (1-1) obranio prednost iz prve utakmice (1-0) i tako prošao u finalnu utakmicu doigravanja. Stadion je eruptirao, a među navijačima je žestoko slavio i Mike Dean, engleski sudac kojem je Tranmere omiljeni klub.

This is everything I ever wanted in my life. Mike Dean. What a man pic.twitter.com/a0GEgYJAB4