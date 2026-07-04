Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIDEO: PRAVI KAOS

Debakl favoritkinja na travi Wimbledona: Filipinka izbacila braniteljicu, ispala i Ribakina!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Debakl favoritkinja na travi Wimbledona: Filipinka izbacila braniteljicu, ispala i Ribakina!
Foto: Toby Melville
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Wimbledon u šoku: Swiatek i Ribakina pale, Serena zbog ozljede otkazala parove sa sestrom Venus

Admiral

Subota poslijepodne donijela je u Wimbledonu pravi pomor favoritkinja kod tenisačica jer su ispale braniteljica naslova Iga Swiatek, druga igračica svijeta Elena Ribakina, kao i sestre Venus i Serena Williams u parovima. 

Poljakinja Swiatek, braniteljica naslova u Londonu, ispala je u trećem kolu Wimbledona od Filipinke Alexandre Eale (32. na rang listi), koja ju je pobijedila u dva seta, 7-6 (11), 6-2, za 2 sata i 14 minuta igre.

Kraj meča pogledajte OVDJE.

Wimbledon
Foto: Toby Melville

Nakon što je izgubila u četvrtfinalu Australian Opena u siječnju i u osmini finala Roland Garrosa prošlog mjeseca, 25-godišnja Poljakinja nije tako rano ispala s Grand Slam turnira od eliminacije u Wimbledonu 2024. godine.Šesterostruka Grand Slam prvakinja ove sezone još nije podigla trofej na WTA Touru.

Prvi set bio je pun preokreta i trajao je 1 sat i 24 minute, a Swiatek je spasila set-loptu kod 5-4, da bi potom propustila svoje dvije set-lopte i izgubila set. Iako jez bog ozljede bedra, Eala primila pomoć izvan terena između setova, u drugom setu je dominirala i ostvarila pobjedu protiv bivše svjetske broj jedan.

Belgijska tenisačica Elise Mertens plasirala se u osminu finala Wimbledona, nakon što je pobijedila drugu tenisačicu svijeta Kazahstanku Elenu Ribakinu 7-6(4), 6-1.Mertens, 27. igračica na WTA listi, pobijedila je nakon sat i 38 minuta igre. U osmini finala Mertens će igrati protiv Čehinje Marije Bouzkove.

Wimbledon
Foto: Marko Djurica

Serena Williams odustala je od natjecanja u parovima na Wimbledonu zajedno sa sestrom Venus nakon što je ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja.

"Učinila sam sve što sam mogla, ali nažalost moje koljeno jednostavno nije spremno za natjecanje“, kazala je 44-godišnja Serena.

Dugo očekivani povratak Amerikanke Grand Slam tenisu nakon četiri godine izbivanja završio je razočaranjem nakon poraza od mlade Australke Maye Joint rezultatom 6-3, 6-7(6), 6-3 u utorak. Sestre Williams, koje imaju šest naslova u parovima na All England Clubu, dobile su wild card i trebale su igrati protiv Solane Sierre i Camile Osorio, koje su prošle bez borbe. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Novi talijanski prvoligaš želi Majera, Osijek krenuo po lijevog beka Gorice
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Novi talijanski prvoligaš želi Majera, Osijek krenuo po lijevog beka Gorice

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Ovo je zločin protiv nogometa: Tisuće stranih komentatora tvrdi da je Hrvatska opljačkana!
SKANDALOZNA ODLUKA

Ovo je zločin protiv nogometa: Tisuće stranih komentatora tvrdi da je Hrvatska opljačkana!

HRVATSKA - PORTUGAL 1-2: Pljušte reakcije na skandalozno poništen gol Hrvatskoj u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026