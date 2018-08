Debakl Serene Williams: Uzela 1 gem u najtežem porazu ikada

Kada je na svom tek četvrtom turniru nakon rođenja kćeri stigla do finala, i to finala Wimbledona, činilo se da je samo pitanje vremena kada će Serena Williams opet doći među deset, pa i među pet najboljih. Međutim, njezin zadnji nastup u San Joseu to je, u najmanju ruku, demantirao.

Serena je u prvom kolu naletjela na Britanku Johannu Kontu, koja je donedavno bila članica top 10 igračica svijeta, i uspjela je uzeti tek jedan gem. Izgubila je 6-1 i 6-0. Najteži je to poraz u karijeri velike Serene, nikada ju nitko nije tako ponizio.

Bez problema je Serena dobila prvi gem, a bilo je neizvjesno u nekoliko sljedećih i ništa u početku nije nagovještavalo takav rasplet. Ipak, vidjelo se da je na važnim poenima (break lopte) Serena malo 'stegnuta' i Konta, koja je, mora se priznati, odigrala vrlo dobar meč, pametno je to iskoristila:

- Privilegija je biti na istom terenu s njom. Ona očito nije igrala ni približno na svojoj najboljoj razini, ali ja sam samo pokušavala igrati meč po svojim uvjetima i staviti na stranu kakav je ona šampion - izjavila je Konta nakon meča.

- Mislim da je ona igrala dobro u drugom setu, a ja nisam bila dovoljno oštra u prvom pa je ona dobila na samopouzdanju i to iskoristila. Jedino što mogu reći je da sam se borila na terenu. Nisam se predala, dobro sam se kretala i moram uzeti pozitivne stvari iz ovog meča. Trenutno mi je na misli toliko toga da nemam vremena biti šokirana zbog poraza, u kojem nisam igrala najbolje - rekla je Serena nakon tog strašnog poraza.

Poznavajući Serenu, vjerojatno će se nakon ovoga vratiti još jača. Ima još malo manje od mjesec dana da bude najbolja kad je najpotrebnije, na US Openu.