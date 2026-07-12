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RASNI NAPADAČ

Debakl Urugvaja presudio je Bielsi, na klupu stiže legenda

Piše Jakov Drobnjak,
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Debakl Urugvaja presudio je Bielsi, na klupu stiže legenda
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS
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Urugvaj šokirao: Bielsa leti nakon debakla, a klupu preuzima legenda Forlan do 2027

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Urugvajski nogometni savez odlučio je napraviti promjenu na klupi nakon razočaravajućeg nastupa na Svjetskom prvenstvu, gdje je reprezentacija natjecanje završila već u grupnoj fazi. Time je okončan mandat Marcela Bielse, koji iza sebe ostavlja razdoblje obilježeno lošim rezultatima i narušenim odnosima unutar momčadi.

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Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

Njegov nasljednik bit će ikona Diego Forlan, jedan od najvećih igrača u povijesti urugvajskog nogometa. Nekadašnji napadač privremeno će voditi reprezentaciju do ožujka 2027. godine, a uz seniorsku vrstu preuzet će i urugvajsku U-20 reprezentaciju, koju početkom sljedeće godine očekuje nastup na Južnoameričkom prvenstvu.

Forlan iza sebe ima bogatu reprezentativnu karijeru. Na Svjetskom prvenstvu 2010. osvojio je Zlatnu kopačku za najboljeg igrača turnira nakon što je postigao pet pogodaka, a za Urugvaj je ukupno zabio 36 golova. Na ljestvici najboljih strijelaca reprezentacije ispred njega nalaze se samo Edinson Cavani i Luis Suárez.

Bielsin odlazak nije posljedica samo rezultata. Nakon trećeg mjesta na Copa Américi očekivanja su bila znatno veća, no Urugvaj nije uspio proći skupinu na Svjetskom prvenstvu. Uoči odlučujuće utakmice protiv Španjolske pojavile su se informacije o ozbiljnim nesuglasicama između izbornika i igrača, a dodatne polemike izazvale su njegove odluke tijekom susreta, kada je već na poluvremenu zamijenio vratara Fernanda Musleru, dok je Federica Valverdea izveo iz igre ubrzo nakon početka drugog dijela.

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