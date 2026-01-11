Kladionice favoriziraju Barcelonu, Realu je pripao posljednji međusobni dvoboj. U zadnja tri finala Superkupa, Katalonci imaju dvije pobjede, ali u dvobojima Alonsa i Flicka Španjolac zasad vodi 1-0
Debata novinara 24sata: Tko će uzeti El Clasico? Barca je gladna revanša! -Da, ali curi joj obrana
Barcelona i Real Madrid igraju 263. El Clasico i najuzbudljiviju klupsku utakmicu na svijetu od 20 sati. Kladionice kažu da je Barcelona favorit s koeficijentom od 1,90, a na Real Madrid je 3,20. Susret u koji će biti uprte oči većinom svijeta održat će se na stadionu Kralja Abdulaha u Džedi pred 63.400 gledatelja.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Barcelona je u velikom naletu
piše: Ivan Kužela
Katalonski gigant igra solidno ove sezone i trenutačno je prvi u španjolskom prvenstvu s četiri boda više od Real Madrida. Na zadnjih devet utakmica "blaugrana" je imala isto toliko pobjeda, s time da na posljednjih pet nisu primili niti jedan gol, a zabili su ih 13.
Forma je najjači adut Barcelone protiv Madriđana jer momčad Hansija Flicka trenutačno izgleda nezaustavljivo s 11 pobjeda na posljednjih 13 utakmica. Na zadnjem susretu pregazili su nemoćni Athletic Bilbao 5-0 i osigurali priliku za osvajanje 16. trofeja španjolskog Superkupa.
U prvi plan dolazi Raphinha koji je dva puta zabio i jednom asistirao u polufinalu protiv Bilbaa te čudo od djeteta Lamine Yamal. Mladi 18-godišnjak započeo je utakmicu protiv Baska s klupe, a odlično ga je zamijenio Roony Bardghji koji je zabio jedan i namjestio dva gola. Yamal, koji je zabio četiri gola u osam susreta protiv "kraljevskog kluba", trebao bi igrati od prve minute. Golman Joan Garcia imao je fenomenalan susret za vikend protiv Espanyola i dokazao kako je vođa sjajne Barcelonine obrane u zadnjih desetak utakmica.
Veliki plus u lovu za novi trofej Barcelona ima u ozlijeđenim nositeljima ekipe Madriđana Kylianu Mbappeu, Ederu Militau i Antoniju Rüdigeru. Francuz je najbolji igrač Reala ove sezone i s 18 golova uvjerljivo prvi strijelac La Lige te jedini od spomenutog trojca koji je dobio zeleno medicinsko svjetlo za nedjelju, ali upitno je hoće li startati.
Zadnji El Clasico igrao se 26. listopada i tada je Real slavio 2-1 golovima Mbappea i Bellinghama, dok je za Barcelonu zabio Fermin Lopez. Barcelona, s obzirom na poraz u prvom ovosezonskom El Clasicu, ima itekako veću želju za revanšom. Drugi veliki plus je odlična forma i samopouzdanje kojim Katalonci pršte u želji da pobijede uspavani Real i uzmu prvi trofej ove sezone u Saudijskoj Arabiji.
Real Madrid želi ponoviti recept iz listopada
piše: Petar Božičević
"Kraljevski klub" u ovaj El Clasico ulazi u dobroj formi. "Los Blancosi" su u nizu od pet pobjeda u svim natjecanjima, a posljednja je stigla u polufinalu Superkupa protiv Atletica (2-1). Iako je Barcelona favorit u finalu, i Real ima svoje adute za pobjedu.
U prvom El Clasicu ove sezone Real je pobijedio Barcelonu 2-1, iako je rezultat mogao biti i znatno veći. Nadigrali su bijeli iz Madrida velikog rivala, a ponavljanju te utakmice nadaju se i u finalu Superkupa. Real je (pogotovo u prvom poluvremenu) visoko pritisnuo Barcelonu, preuzeo dosta rizika i s Camavingom na desnoj strani jednostavno ugušio protok lopte Barceloni. Francuz će biti spreman i za finale i vrlo je moguće da će Xabi Alonso posegnuti za sličnim receptom kao u listopadu.
Još jedan adut Reala je Kylian Mbappe koji će igrati, samo je pitanje koliko. Francuz se muči s ozljedom, ali doputovao je naknadno u Saudijsku Arabiju i priključio se momčadi. Zaigrat će sigurno, možda čak i od prve minute, a upravo je on protiv u pet El Clasica koje je igrao zabio šest golova! Paše mu stil igre Barcelonine obrane koja mu nudi puno prostora i tu Real definitivno ima šansu.
Problem Reala je izostanak važnih igrača. Oba desna beka su ozlijeđena, a upitno je tko će od stopera biti zdrav. Ako Carreras i Tchouameni budu igrali na stoperskim pozicijama, teško će Real do pobjede. Zašto? Jer onda na lijevom beku Alonso gubi aduta koji zna kako čuvati Yamala (demonstrirao to u Benfici i na prošlom El Clasicu), a u veznom redu stabilnu figuru u vidu Francuza.
Realovi problemi više su kadrovske nego taktičke prirode, ali jasno je na što će Real ciljati u finalu; Barcelonina obrana puna je "rupa" što su eksploatirali i Espanyol, Villarreal, Alaves (iako su izgubili utakmice) i tu leži Realova šansa. Bit će golova, to je sigurno!
Utakmicu sudi Jose Luis Munuera Montero, što se zasigurno ne sviđa Realovom taboru, a prijenos utakmice je na Areni Sport 1.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+