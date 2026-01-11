Debata novinara 24sata: Tko će uzeti El Clasico? Barca je gladna revanša! -Da, ali curi joj obrana

Barcelona i Real Madrid igraju 263. El Clasico i najuzbudljiviju klupsku utakmicu na svijetu od 20 sati. Kladionice kažu da je Barcelona favorit s koeficijentom od 1,90, a na Real Madrid je 3,20. Susret u koji će biti uprte oči većinom svijeta održat će se na stadionu Kralja Abdulaha u Džedi pred 63.400 gledatelja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:39 Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Barcelona je u velikom naletu

piše: Ivan Kužela

Katalonski gigant igra solidno ove sezone i trenutačno je prvi u španjolskom prvenstvu s četiri boda više od Real Madrida. Na zadnjih devet utakmica "blaugrana" je imala isto toliko pobjeda, s time da na posljednjih pet nisu primili niti jedan gol, a zabili su ih 13.

Forma je najjači adut Barcelone protiv Madriđana jer momčad Hansija Flicka trenutačno izgleda nezaustavljivo s 11 pobjeda na posljednjih 13 utakmica. Na zadnjem susretu pregazili su nemoćni Athletic Bilbao 5-0 i osigurali priliku za osvajanje 16. trofeja španjolskog Superkupa.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

U prvi plan dolazi Raphinha koji je dva puta zabio i jednom asistirao u polufinalu protiv Bilbaa te čudo od djeteta Lamine Yamal. Mladi 18-godišnjak započeo je utakmicu protiv Baska s klupe, a odlično ga je zamijenio Roony Bardghji koji je zabio jedan i namjestio dva gola. Yamal, koji je zabio četiri gola u osam susreta protiv "kraljevskog kluba", trebao bi igrati od prve minute. Golman Joan Garcia imao je fenomenalan susret za vikend protiv Espanyola i dokazao kako je vođa sjajne Barcelonine obrane u zadnjih desetak utakmica.

Veliki plus u lovu za novi trofej Barcelona ima u ozlijeđenim nositeljima ekipe Madriđana Kylianu Mbappeu, Ederu Militau i Antoniju Rüdigeru. Francuz je najbolji igrač Reala ove sezone i s 18 golova uvjerljivo prvi strijelac La Lige te jedini od spomenutog trojca koji je dobio zeleno medicinsko svjetlo za nedjelju, ali upitno je hoće li startati.

Foto: STRINGER/REUTERS

Zadnji El Clasico igrao se 26. listopada i tada je Real slavio 2-1 golovima Mbappea i Bellinghama, dok je za Barcelonu zabio Fermin Lopez. Barcelona, s obzirom na poraz u prvom ovosezonskom El Clasicu, ima itekako veću želju za revanšom. Drugi veliki plus je odlična forma i samopouzdanje kojim Katalonci pršte u želji da pobijede uspavani Real i uzmu prvi trofej ove sezone u Saudijskoj Arabiji.

Real Madrid želi ponoviti recept iz listopada

piše: Petar Božičević

"Kraljevski klub" u ovaj El Clasico ulazi u dobroj formi. "Los Blancosi" su u nizu od pet pobjeda u svim natjecanjima, a posljednja je stigla u polufinalu Superkupa protiv Atletica (2-1). Iako je Barcelona favorit u finalu, i Real ima svoje adute za pobjedu.

U prvom El Clasicu ove sezone Real je pobijedio Barcelonu 2-1, iako je rezultat mogao biti i znatno veći. Nadigrali su bijeli iz Madrida velikog rivala, a ponavljanju te utakmice nadaju se i u finalu Superkupa. Real je (pogotovo u prvom poluvremenu) visoko pritisnuo Barcelonu, preuzeo dosta rizika i s Camavingom na desnoj strani jednostavno ugušio protok lopte Barceloni. Francuz će biti spreman i za finale i vrlo je moguće da će Xabi Alonso posegnuti za sličnim receptom kao u listopadu.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Još jedan adut Reala je Kylian Mbappe koji će igrati, samo je pitanje koliko. Francuz se muči s ozljedom, ali doputovao je naknadno u Saudijsku Arabiju i priključio se momčadi. Zaigrat će sigurno, možda čak i od prve minute, a upravo je on protiv u pet El Clasica koje je igrao zabio šest golova! Paše mu stil igre Barcelonine obrane koja mu nudi puno prostora i tu Real definitivno ima šansu.

Problem Reala je izostanak važnih igrača. Oba desna beka su ozlijeđena, a upitno je tko će od stopera biti zdrav. Ako Carreras i Tchouameni budu igrali na stoperskim pozicijama, teško će Real do pobjede. Zašto? Jer onda na lijevom beku Alonso gubi aduta koji zna kako čuvati Yamala (demonstrirao to u Benfici i na prošlom El Clasicu), a u veznom redu stabilnu figuru u vidu Francuza.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Realovi problemi više su kadrovske nego taktičke prirode, ali jasno je na što će Real ciljati u finalu; Barcelonina obrana puna je "rupa" što su eksploatirali i Espanyol, Villarreal, Alaves (iako su izgubili utakmice) i tu leži Realova šansa. Bit će golova, to je sigurno!

Utakmicu sudi Jose Luis Munuera Montero, što se zasigurno ne sviđa Realovom taboru, a prijenos utakmice je na Areni Sport 1.