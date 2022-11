Debelić: Sad ćemo biti 'drame queen', a ne 'kraljice šoka'...

Hrvatske rukometašice izborile su drugi krug Europskog prvenstva nakon remija (26-26) sa Švicarskom. Dvanaest minuta prije kraja utakmice imale su +4, a Švicarkama je za prolaz trebala pobjeda od četiri gola razlike. No i taj raspon od osam golova skoro su dostigle debitantice na Europskim prvenstvima nakon što je njihov izbornik odlučio u završnici napasti Hrvatsku sa '7 na 6'. Na kraju smo sretno spasili remi, točnije Pavlović čiji je udarac ušao u mrežu praktički istekom vremena.

- A što ćemo. Sad ćemo biti drame queen, ne kraljice šoka. Malo da bude uzbudljivije. Ne znam što reći. Kalkulacije? Imale smo u glavi, lakše je kad pobijediš pa ne moraš kalkulirati. Sretna sam da je završilo neriješeno na kraju - rekla je pivotkinja Ana Debelić pa dodala:

- Očekivale smo malo stresa, da ćemo lakše završiti, ali nije išlo. Hvala Bogu da je završilo. Publika? Lijepo je igrati pred punim tribinama, vidjet ćemo kako će se ta prva grupa zatvoriti. Možemo li sanjati? Ja bih polako s tim. Mislili smo da će danas biti lakše pa smo si dramu stvorile tako da bi ja rekla korak po korak jer si ne možemo dopustiti predaleko sanjanje i preskakanje stepenica - zaključila je.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Katarina Pavlović nije šutirala iz igre čitavu utakmicu, a kada je to bilo najpotrebnije pogodila je, doduše uz pomoć bloka, za remi. Ranije je bila savršena (4/4) sa sedam metara! Bili su to njezini prvi golovi na ovom Euru. U reprezentaciju je pozvana nakon sjajnih nastupa na Mediteranskim igrama.

- Zadovoljna sam kako smo počeli prvenstvo, prvu nisam mogla igrati, ta prva je bila najteža za cure. Protiv Mađarske dobro smo odradile utakmicu. Danas je bila jedna od najtežih, mučili smo se svih 60 minuta. Nismo odustajali i izvukli smo taj jedan bod - rekla je Pavlović pa dodala:

- Mučili smo se i sami sa sobom. Kao da nam paše igrati protiv jačih reprezentacija. Odlična je Švicarska, posljednjih niz godina radi jako puno u mladim uzrastima. Ne znam jesmo li se opustili. Nije bila laka odlučujuća utakmica. Gdje sam ciljala? Lijevo sam gađala, nisam zažmirila. Bitno da sam pucala dolje i zabila. To je najbitnije.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Sjajna je danas bila Tena Japundža koja je bila naš najbolji strijelac sa šest golova.

- Same smo si bile krive. Imale smo plus četiri. Nismo to smjele izgubiti, ali to je bio rezultat umora i sitnih grešaka. Svaka dovodi do problema. Falile su nam Lara i Vale, falilo je rotacije. Cilj je ispunjen, idemo s dva boda dalje u drugi krug. Nadam se da ćemo biti kompletne. Slovenija i pune Stožice u četvrtak? Ne predstavlja nam to neku ulogu - zaključila je Tena.

Najčitaniji članci