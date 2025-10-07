Debi za Hajduk i potpis! Mladi bek produžio ugovor do 2029.

Nadareni desni bek Luka Hodak (19) produžio je ugovor s Hajdukom do ljeta 2029. Vijest o potpisu ugovora klub još uvijek nije objavio na svojim službenim stranicama, ali ugovor je registriran u HNS-ovom sustavu Comet i objavljen u HNS-ovu glasniku u ponedjeljak, što znači da je verificiran.

Pokretanje videa... 04:07 Spit: Karusel Torcide uoči utakmice Hajduka i Dinama | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell

Hodak je potpisao ugovor s Hajdukom prošloga ljeta kada je imao ozbiljnu ponudu iz inozemstva ali tadašnji sportski direktor Nikola Kalinić mu je umjesto ispisnice uz odštetu ponudio ugovor do ljeta 2027. godine uz opciju produženja na još jednu godinu, koji je mladi Hodak i prihvatio i ostao u klubu. Sada mu je taj ugovor dodatno produžen, kao potvrda da klub na njega ozbiljno računa.

Hodak je debitirao za prvu momčad Hajduka u Vinkovcima, protiv Vukovara, priliku mu je dao Gonzalo Garcia u završnici utakmice. Talent je potvrdio na ljetnim pripremama koje je odradio jako dobro i njegov se debi očekivao i ranije, ali činjenica da Hajduk nije uspio prodati Niku Sigura a da je već doveo Frana Karačića suzila je prostor za Hodaka.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hodak je prošao sve uzrasne kategorije Hajdukove Akademije, kapetan je U-19 reprezentacije i može podjednako dobro igrati i na poziciji desnog beka i defenzivnog veznoga, čime i te kako podsjeća na Niku Sigura čiju bi poziciju mogao naslijediti ako ovaj ode u inozemstvo. Njegovi treneri u mlađim uzrastima hvale upornost i karakter te ističu kako je zbog nižeg rasta uvijek morao ići težim putem i dokazivati se, ali se na koncu uvijek izborio za poziciju i mjesto u momčadi.

Susret Hrvatske i Srbije u kvalifikacijama za Europsko nogometno prvenstvo do 19 godina | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Hodak i Mlačić predvode novu generaciju igrača Hajduka rođenih 2006. i 2007. godine, koji su krupnim koracima zakoračili u prvu momčad. Njih dvojica i Marino Skelin koji je zbog ozljede koljena na pauzi, kao i vršnjaci Noa Skoko, Lovre Lončar, već standardni prvotimac Bruno Durdov, pa Luka Jurak koji se vratio s posudbe u Muru. Hajduk je prošle godine predvodio hrvatske prvoligaše po minutama koje su davali mladim igračima, nema sumnje kako će i ove godine to biti slučaj, barem je to najavio sportski direktor Goran Vučević, a u praksi i Gonzalo Garcia...