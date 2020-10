Iako je Babi\u0107 do nedjelje bio 70. borac na listi, bio je deset puta poznatiji od Milasa. Ajde, nakon nedjeljne pobjede barem ga je i na toj BoxRecovoj ljestvici presko\u010dio pa je sada Babi\u0107 47. te\u0161ka\u0161 svijeta, a Milas 51. Tyson Fury je prvi, Deontay Wilder drugi, Anthony Joshua tre\u0107i, Aleksandar Povetkin \u010detvrti, Oleksandr Usik peti...

Ni jedan na\u0161 borac nije bio majstor \"trash talka\". Ni \u017deljko Mavrovi\u0107, ni Stipe Drvi\u0161, ni Stjepan Bo\u017ei\u0107, ni Mate Parlov, pa ni na\u0161e najve\u0107e borila\u010dke legende Mirko Cro Cop Filipovi\u0107 i Branko Cikati\u0107. Jednostavno to nisu imali u sebi.

Dok su u svijetu ogromnu lovu i slavu na ra\u010dun jezi\u010davosti stekli i \u0161ampioni poput Floyda Wayweathera, Roya Jonesa Jr., Princa Naseema Hameda, Ricarda Mayorge, a i karizma Mikea Tysona i Muhammada Alija bila bi barem malo manja da nisu bili takvi provokatori, atraktivnim izjavama palili atmosferu uo\u010di i nakon borbi. Ili, ako ho\u0107ete tako, koliko bi samo vi\u0161e u karijeri zaradili Lennox Lewis ili bra\u0107a Kli\u010dko da su uza sve boksa\u010dko znanje imali i takav karakter. Makar da su ga odglumili.

A Babi\u0107 i Hrgovi\u0107 imaju i vi\u0161e od svih njih. Jer se poznaju, jako dobro. I doista se se ne vole, tu nema glume.

Pa za\u0161to onda ne bi u\u0161li u ring? Ne boji se ni jedan jer strah naposto nije u opisu radnog mjesta boksa\u010da. Babi\u0107u je borba s Hrgom velika \u017eelja, a Filip tom borbom mo\u017ee vi\u0161e izgubiti nego dobiti... ba\u0161 kao i u svakoj drugoj svojoj borbi dok se uspinje prema vrhu.

- Nije on moj rang boraca - ponavlja Hrga.

Hm, to\u010dno, nije. Ali je isto tako debelo iznad ranga njegovih suparnika. Pa kad se ve\u0107 bori s Kartoziom, Molinom, Herediom, Tovarom..., za\u0161to ne bi s Babi\u0107em? Motiv bi mu bio ve\u0107i nego protiv tih stranih nedoraslih suparnika, a sasvim sigurno i zarada.

Britanski Sky Sports tu je nanju\u0161io pri\u010du i po\u010deo \"kuhati\" hrvatsko rivalstvo, i Hrgovi\u0107 i Babi\u0107 povjerili su im se koliko se ne vole i sve skupa pogurali do granica da su Britanci zainteresirani da organiziraju tu borbu. Mo\u0107ni Eddie Hearn vodi Filipovu karijeru, Dillian Whyte Alenovu. A Britanija je najja\u010de boksa\u010dko tr\u017ei\u0161te u Europi, zbog dominacije Joshue i Furyja mo\u017eda \u010dak i u svijetu. Drugim rije\u010dima: tu je lova. I kad oni nanju\u0161e pri\u010du, evo i zarade. Sigurno ve\u0107e nego kad se na\u0161e vedete bore s Kartozijom i Kennedyjem...

Izgubiti, dakle, nemaju \u0161to. Pa, de\u010dki, stisnite menad\u017eere i dogovorite tu borbu! A tko bi pobijedio?

Hrgovi\u0107 ima razoran udarac i vi\u0161e iskustva na top razini, Babi\u0107 je juri\u0161nik koji mo\u017ee primiti puno udaraca.

- \u010cak i boksa\u010di za Alena ka\u017eu da je lud, ima tehniku, ali je ne \u017eeli koristiti nego voli da je samo akcija. Mo\u017ee puno udaraca i primiti i zadati - govorio je Hrvoje Sep dok je nakon snimke Babi\u0107eve pobjede na RTL-u krenula reklama u kojoj je Hrgovi\u0107 maneken.

Ba\u0161 kao da izazivaju nikad i\u0161\u010dekivaniji okr\u0161aj dvojice Hrvata...

Dečki, u ring! Babić se približio Hrgi na ljestvici, cijeli svijet sad čeka spektakularan meč Hrvata

Babić je debelo iznad ranga Hrgovićevih suparnika. Pa kad se već bori s Kartoziom, Molinom, Herediom, Tovarom..., zašto ne bi s Alenom? Motiv bi mu bio veći nego protiv tih stranih nedoraslih suparnika, a sasvim sigurno i zarada

