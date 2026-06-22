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Declan Rice se muči sa živcem zadnje lože: 'Odigrali smo skandalozan broj utakmica'

Piše Ivan Tomašković,
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Declan Rice se muči sa živcem zadnje lože: 'Odigrali smo skandalozan broj utakmica'
Foto: Kai Pfaffenbach

U 4-2 pobjedi Engleske protiv Hrvatske nogometaš Arsenala izašao je u 72. minuti

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Delclan Rice predvodio je Engleze u pobjedi 4-2 nad Hrvatskom u skupini L. Asistirao je Kaneu za pogodak, a zamijenjen je u 72. minuti.  Njegov izlazak s terena izazvao je zabrinutost jer je viđen kako šepa. Rice je otkrio da se s bolovima u živcu zadnje lože nosi još od blagdanskog razdoblja. 

- Osjetio sam blagi problem sa živcem u zadnjoj loži, s čime se u Arsenalu nosim već jako dugo, još od Božića. Naravno, mnogi to ne znaju, sve se odvijalo u pozadini, ali ovo je bila pametna odluka, jer u zadnjih 20 minuta umor je najveći - rekao je za ITV Sport. On je ove sezone odigrao čak  55 utakmica za Arsenal koji je osvojio naslov prvaka Premier lige, a stigli su 'topnici' i do finala Lige prvaka. 

- To je skandalozan broj utakmica, raspored je bio sulud, ali što tu možemo? Ne možemo samo sjediti i kukati.  Riskirali biste sve da možete stalno igrati. Puno je utakmica, ali na kraju ćemo se odmoriti - zaključio je Rice.

Engleskoj slijedi susret protiv Gane. 

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