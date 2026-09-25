Deco: Alvarez i Barcelona su završena priča. Raphinha je otkriće sezone, svi smo sretni

Barcelonin sportski direktor Deco odbacio je mogućnost novog pokušaja dovođenja napadača Juliana Alvareza iz Atletico Madrida nakon što je ljetni interes katalonskog kluba završio bezuspješno. Aktualni španjolski prvak Barcelona, koja je nakon sedam prvenstvenih kola upisala sedam pobjeda, pronašla je neočekivano rješenje unutar momčadi jer je Raphinha preuzeo ulogu centralnog napadača.

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Barcelona je tijekom ljetnog prijelaznog roka tražila klasičnu "devetku" nakon što je Robert Lewandowski kao slobodan igrač otišao u američki MLS, a među glavnim kandidatima bili su Interov kapetan Lautaro Martinez i Atleticov napadač Alvarez. No Deco je, govoreći novinarima na Portugal Football Summitu, rekao da od oba pokušaja na kraju nije bilo ništa.

- Ideja je uvijek bila dovesti napadača koji se dobro kreće i može povezivati igru s ostalim igračima, a Julian (Alvarez) je bio jedan od takvih igrača. Nije bilo moguće. Poslali smo ponudu, ali je Atletico uvijek govorio da ga neće prodati, tako da moramo tražiti druga rješenja, dodao je.

Foto: Ed Sykes

Na pitanje hoće li Barcelona ponovno pokušati dovesti Argentinca u zimskom prijelaznom roku, Deco je odgovorio:

- Julian (Alvarez) je prošlost. Moramo gledati prema naprijed i zadovoljni smo. Nadam se da je i on dobro i da pomaže svom klubu.

Predsjednik Barcelone Joan Laporta tijekom ljeta javno je govorio o interesu kluba za Alvareza, što je izazvalo žestoku reakciju Atleticovog čelnika Miguela Angela Gila Marina. On je katalonski klub optužio za nepošten odnos i poručio da 26-godišnji Argentinac „nikada, baš nikada“ neće biti prodan Barceloni.

Barcelona je na kraju dovela 29-godišnjeg Gabriela Jesusa iz Arsenala, kao opciju za rotaciju u momčadi Hansija Flicka, no najveće iznenađenje stiglo je iz vlastitih redova. Kapetan Raphinha prešao je iz hibridne uloge ofenzivnog veznjaka i desnog krila na poziciju centralnog napadača.

Foto: Juan Barbosa

Brazilac je u toj ulozi eksplodirao. Postigao je 14 pogodaka u osam utakmica, odnosno 12 u sedam susreta LaLige, te je preuzeo vrh ljestvice strijelaca ispred Lamina Yamala i Kyliana Mbappea.

- Sretni smo jer smo otkrili novo lice Raphinhe, ali još je važnije to što je i on sretan. Za njega je to drugačije jer ponekad nije stalno u kontaktu s loptom kao što je bio prije. Mora biti spreman napasti prostor iza obrane. Očekivali smo da može biti dobar, ali ne na ovoj razini, dodao je sportski direktor.

Foto: Marcelo del Pozo

Deco je potvrdio i da je Lautaro bio ozbiljno razmatran, no Barcelona je brzo odustala nakon što je Inter jasno dao do znanja da njegov kapetan nije dostupan.

- U jednom trenutku, među napadačima koje smo razmatrali, Lautaro je bio jedan od njih. Onog trenutka kada nam je klub rekao da nije dostupan, nismo ni pokušavali dalje razgovarali o tome, rekao je Deco.