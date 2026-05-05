Déjà vu na turski način: Treneru dali otkaz dvaput u istoj sezoni

Turski prvoligaš Gençlerbirliği dvaput je smijenio trenera Volkana Demirela u istoj sezoni. Bivši golman turske reprezentacije tako je na neslavan način ušao u povijesne knjige.

U prvom mandatu nije ostvario nijednu pobjedu u šest utakmica - imao je tri remija i tri poraza, dok je u drugom mandatu u devet utakmica pobijedio dvije, uz jedan remi i šest poraza.

Demirel je ovako ušao u povijest turskog nogometa kao prvi trener koji je u jednoj sezoni dvaput smijenjen od istog kluba, a da pritom nije započeo sezonu na klupi.

Unatoč drugom otkazu, postoji određeni napredak po pitanju broja osvojenih bodova. U prvom mandatu osvajao ih je 0,5 po utakmici, a u drugom 0,78.

Demirel je u igračkoj karijeri branio za Kartalspor i Fenerbahče, a za tursku reprezentaciju skupio je 63 nastupa. Godine 2021. otisnuo se u samostalne trenerske vode.