Dejan nazvao Salaha: 'Dočekao me je medvjed na aerodromu!'

<p>'Meni ćeš najviše nedostajati, sretno prijatelju moj', rekao je <strong>Dejanu Lovrenu (31) </strong>njegov 'partner in crime', druga polovica, egipatski Sancho Panza ili što god drugo mu je bio <strong>Mohamed Salah </strong>u Liverpoolu. Njihovo je prijateljstvo svakodnevno punilo društvene mreže odličnim zezancijama i uživanjem što u klubu, što van njega. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dejan zove Salaha</strong></p><p>Lovren je sada za 12 milijuna eura iz engleskog prvaka otišao u ruskog, u <strong>Zenit</strong>. Ondje su ga dočekali baš kako se i treba dočekati viceprvaka svijeta - veličanstveno. Na društvenim mrežama cijeli dan objavljuju duženje s hrvatskim reprezentativcem, a i Lovren ne skriva svoje zadovoljstvo. Ipak, prijatelj je prijatelj. Znaju to i Rusi pa su tako za zenitske kanale odlučili snimiti videopoziv Moa i Dejana. </p><p>- Opa! Lijepa frizura - rekao je Dejan na početku razgovora svome prijatelju koji se na poziv javio sa svojim prepoznatljivim velikim osmjehom. </p><p>- Taman sam stigao ovdje i na aerodromu su me dočekali ljudi, pozdravljali su me, a onda sam iza vidio - medvjeda! Ludo! - smijao se Dejan dok je Salahu pričao dogodovštine iz svog dolaska u Rusiju.</p><p>- Brate, pazi ovo! Pitao sam je li ovo zoološki na otvorenom. Rekli su mi ne brini se, ne jede on, prijateljski je nastrojen, haha - rekao mu je hrvatski nogometaš, dok se 'faraon' smijao i dobacio mu:<br/> - Mogao si reći da si ti njegov brat medvjed haha! </p><p>- Kako si, brate? - upitao ga je Dejo. <br/> - Dobro sam. Opuštam se. Ti si tek stigao? Ideš trenirati sutra? Jesi li kapetan? - pitao je Mo.<br/> - Želiš to? Ako ti tako kažeš, pokušat ću biti najbolji - rekao mu je uz osmijeh Dejan pa još jednom pohvalio frizuru:<br/> - Brate stvarno ti je dobra frizura, sviđa mi se - kazao je Dejan, a Mo mu je odgovorio:<br/> - Ma je, sviđa se i meni, samo što je skupa. <br/> - Skupa? Aha, zato si ostavio toliko kose, zato što nemaš love. Nevjerojatno - nije se stao smijati Hrvat. </p><p>Liverpool ga je 2014. Southamptonu platio 25, a sada prodao za 12 milijuna i nešto zaradio, a Lovren ide u klub u kojem će igrati te u najboljoj mogućoj formi dočekati odgođeni Euro 2020 koji će se igrati u ljeto 2021. godine.</p><p>Nije se naigrao ni ove sezone - štoviše, samo 15 utakmica i 1190 minuta naspram 18 utakmica prošle i 1261 odigranu minutu - ali sve je palo u drugi plan kad je drugi put u godinu dana podigao pehar. Lani prvak Europe, sad prvak Engleske.</p><p>Obilježio je Kloppovu eru, unatoč tome što u posljednje vrijeme nije baš puno igrao, ali to ne znači da je bio u lošim odnosima s Jurgenom Kloppom. Dapače, na njegovom odlasku, Nijemac ga je zagrlio čvrsto kao da na dalek i dug put pušta sina. </p><p>- On je primjer sportaša, ima sve što je potrebno i sad odlazi u Rusiju. No, uvijek se može vratiti - uvijek će biti dobrodošao, jer je stvarno odličan dečko - prokomentirao je njemački strateg. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zagrljaj Lovrena i Kloppa</strong></p><p>Nakon tri godine u Francuskoj pa sedam godina u Engleskoj, 'vatreni' stoper ide u zemlju za koju ga vežu najljepše nogometne uspomene. </p><p>"Njegov doprinos tijekom godina bio je briljantan i želimo mu sve najbolje u novom izazovu. Svi 'redsi' mu zahvaljuju", napisali su iz Liverpoola.</p>