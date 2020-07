Na \u0160olti su ove godine bili i Peri\u0161i\u0107i, ali ne zbog obi\u010dnog odmora.\u00a0Hrvatski reprezentativac\u00a0Ivan Peri\u0161i\u0107\u00a0(31) sklopio je crkveni brak s dugogodi\u0161njom partnericom\u00a0Josipom\u00a0(32), doznaje\u00a0Gloria.\u00a0Imali su tajnu ceremoniju 17. srpnja u Grohotama na \u0160olti.\u00a0

<p>Dok nekim igračima poput <strong>Rebića, Brozovića</strong> i <strong>Pašalića </strong>sezona još nije gotova pa će njihov odlazak na more morati pričekati, drugi su hrvatski nogometaši već svoje kupanje na najljepšem moru na svijetu odradili. Tako su <strong>Ivan Rakitić,</strong> <strong>Mateo Kovačić</strong> i <strong>Luka Modrić,</strong> na primjer, stigli na svoja omiljena mjesta na hrvatskoj obali, ali su se zbog priprema za nastavak Lige prvaka već morali vratiti u svoje klubove. Drugi njihovi suigrači također su sa svojim boljim polovicama odmarali na našoj obali.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Luka u Zadru</strong></p><p>Naš kapetan i prvak Španjolske, <strong>Luka Modrić</strong> (34), posjetio je rodni Zadar. U gustom rasporedu čudne sezone, osobito njenog završnog dijela, Luka je pokazao da još uvijek nije umoran niti spreman za mirovinu, ali pred završnicu Lige prvaka u kojoj Modrić 'puca' na peti naslov europskog prvaka, za što je bilo potrebno napuniti baterije. Naravno, najbolje je to učiniti pod najljepšim suncem i na najljepšem moru. </p><p>Obitelj <strong>Rakitić </strong>ove je godine odlučila ljetovati u Španjolskoj. Ovaj prekrasni par obožava ljetovati u Hrvatskoj od koje nisu odustali iako su prije četiri godine imali ružno iskustvo. Podsjetimo, tada je <strong>Ivan</strong> (32) bio na Ugljanu te je unajmio luksuznu Villu Mariju, a neki huligani gađali su kuću kamenjem.</p><p>Pritom su porazbijali sve prozore i vrata, a u tom je trenutku Rakitić bio u kući s obitelji. Lani su bili na Šolti, a kratki odmor uoči nastavka Lige prvaka iskoristili su za posjet jednoj vili u Lloret de Maru, poznatome odredištu brojnih generacija hrvatskih maturanata.</p><p>Na Šolti su ove godine bili i Perišići, ali ne zbog običnog odmora. Hrvatski reprezentativac <strong>Ivan Perišić</strong> (31) sklopio je crkveni brak s dugogodišnjom partnericom <strong>Josipom </strong>(32), doznaje <a href="https://www.gloria.hr/fokus/celebrity-price/ekskluzivno-doznajemo-ivan-i-josipa-perisic-sklopili-crkveni-brak-u-strogoj-tajnosti-vjencali-se-na-solti/10431943/" target="_blank">Gloria</a>. Imali su tajnu ceremoniju 17. srpnja u Grohotama na Šolti. </p><p>Vjenčanje je bilo u krugu najuže obitelji, a ceremoniju je predvodio don Vinko Beus u crkvi svetog Mihovila. Slavlje su potom nastavili s bliskim članovima obitelji u hotelu Martinis Marchi Heritage. Par će uskoro proslaviti osmu godišnjicu civilnog vjenčanja, a već imaju i dvoje djece.</p><p>Ove sezone u Bundesligi<strong> Andrej Kramarić</strong> (29) je odigrao 19 utakmica, zabio 12 golova i četiri puta asistirao. Sljedeća sezona donosi domaća i europska sezona s Hoffenheimom pa pohod na naslov europskih prvaka s Hrvatskom. Ipak, trenutno odmara. On i njegova djevojka Mia Ćurković (25) ljetuju u Hrvatskoj, na Jadranu, a osim što leže pod suncem aktivni su i na odmoru.</p><p>Nacionalni park Paklenica prolazi se motorizirano. Ništa 'japanke'. Nije Krama Čeh... Ali mogao bi Česima dati 2-3 gola drugo ljeto na Europskom prvenstvu.</p><p>Hrvatski ratnik <strong>Mario Mandžukić</strong> (34) je od nadimka 'Mr. No Good' prešao na 'Mr. Feels Good'. A kako i ne bi kada je na lijepom Jadranu dok mediji nagađaju gdje će se nastaviti njegova karijera nakon kratkog izleta u Katar</p><p>Navijači Juvea viču 'Mandžo, vrati se', ali za sada Mandžo 'ne trza'. Uzme gitaru, baci pogled na plavo more, stavi sunčane naočale i opušteno uživa u slobodnim danima. </p><p><strong>Dominik Livaković</strong> (25) stigao je s djevojkom Helenom Matić u rodni Zadar, a osim posjeta omiljenom mu gradu golman svjetskih viceprvaka sa svojom izabranicom obilazi i hrvatske otoke pa se tako Helena pohvalila fotografijama s Visa. </p><p><strong>Mateo Kovačić</strong> (26) i njegova Izabel jedan su od omiljenih parova među našim sportašima. Njoj se često pripisuje nenadmašna ljepota i jednostavnost, a našem reprezentativcu ogromna ljubav prema svojoj dugogodišnjoj partnerici, a sada i supruzi s kojom čeka dijete.</p><p>Oni su svoje ljeto u iščekivanju trećeg člana obitelji ove godine prvo otišli u inozemstvo, a sada su stigli i u Hrvatsku. </p>