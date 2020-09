Dejan od junaka do tragičara, Brekalo oduševio golom, a Livi je opet imao par sjajnih obrana

Da nije bilo Livakovića, Hrvatska bi u dvije utakmice protiv Portugala i sad Francuske primila 15 komada. Ovako smo ih primili osam. Dejan Lovren je izravno kriv za dva gola, a Brekalo je zabio prvi gol za "kockaste"

<p><strong>Hrvatska </strong>je ostavila bolji dojam nego u Portu. Na kraju smo izgubili 4-2, ali smo prvih 40 minuta bili puno bolji od svjetskih prvaka. Ipak, opet smo primili četiri gola. Osam komada u dvije utakmice na početku Lige nacija, obrana je zakazala u obje utakmice. Opet nismo uspjeli pobijediti Francusku, a završilo je istim rezultatom kao i u finalu Mundijala.</p><h2><strong>Francuska</strong></h2><p><strong>Lloris - </strong>6,5 - Od njega nije bilo dara kao u finalu Svjetskog prvenstva, kod gola nije mogao ništa, a sve je ostalo dobro odradio.</p><p><strong>Upamecano </strong>7 - Bio je nesiguran u nekoliko situacija u prvome poluvremenu. Naši su mu stvarali dosta problema, nekoliko je puta kiksao, ali u nastavku je bio puno bolji. Zabio je gol za 3-2, sjajno je pobjegao Lovrenu.</p><p><strong>Lenglet </strong>5 - Njega smo trebali više pritisnuti. On je prije manje od mjesec dana bio šef Barcelonine obrane koja je dobila osam komada od Bayerna. Brekalo ga je sjajno nasamario kod gola. Od je najslabija karika Francuske.</p><p><strong>Hernandez </strong>5,5 - Taj je igrač u strašnom padu u odnosu na prije dvije godine. Imao je dvije-tri teže ozljede u posljednje dvije godine, a kod gola je ispao "smiješan". Stoper Lovren ga je okrenuo na malom prostoru.</p><p><strong>Sissoko </strong>- 6,5 - On je na desnoj strani ostavio puno bolji dojam od Mendyja na desnoj. Odradio je sve što je trebalo. </p><p><strong>Kante </strong>7 - Malen, sitan, ali dinamitan. I kad je nevidljiv, on odradi svoj posao. Tako je bilo i ovoga puta.</p><p><strong>N'Zonzi </strong>6,5 - Ima on dugi korak, ljubitelje nogometa vjerojatno malo podsjeća i na Patricka Vieiru. Istina, nije takva klasa, ali podsjeća na njega. Protiv nas je bio jako dobar.</p><p><strong>Mendy </strong>5,5 - Prema naprijed je ostao dužan, a kod gola Brekala je morao bolje reagirati. Zbog toga je i ovako slabo ocijenjen.</p><p><strong>Griezmann </strong>6,5 - Jedan je zicer promašio, drugi je zabio. Vidi se da ima problema s formom, nije to onaj nepogrešivi Griezmann, koji zicer zabija kao od šale. No, opet nam je zabio, baš kao i u Moskvi.</p><p><strong>Ben Yedder </strong>7 - On će i dalje biti D ili E izbor za napad francuske reprezentacije, ali je u utakmici protiv Hrvatske igrao jako dobro. Sudjelovao u akciji kod prvoga gola, sjajno je asistirao za drugi gol. Iskoristio je priliku koju je dobio.</p><p><strong>Martial </strong>8 - On je u Manchester Unitedu odigrao najbolju sezonu u karijeri. Briljirao je u dresu "crvenih vragova", a briljirao je i ovoj utakmici. Asistencija za 1-1, a onda i udarac koji se dobio od Livakovićevih leđa u gol. To je njegov gol. Uništio je našu obranu.</p><p><strong>Giroud od 63. minute </strong>6,5 - Ušao je u igru zadnjih pola sata. zabio je iz penala za 4-2. Nakon ulaska u igru je stvarao puno problema našoj obrani.</p><p><strong>Camavinga od 63. minute </strong>6 - Dečko ima 17 godina, a debitirao je za svjetskog prvaka. Postao je najmlađi debitant u povijesti. Ovog se mladića mora nagraditi zbog toga. On je francuska budućnost.</p><p><strong>Fekir od 78. minute </strong>- igrao premalo za ocjenu</p><h2><strong style="">Hrvat</strong><strong style="">ska</strong></h2><h2><strong style="font-size: 13px;">Livaković </strong><span style="font-size: 13px;">7 - Piše mu se autogol, ali naravno da za to nije kriv. Opet je imao nekoliko sjajnih obrana. Obranio je zicere Griezmannu i Martialu. Da njega nije bilo, moglo smo primiti i 15 komada u dvije utakmice. Ovako smo primili osam.</span></h2><p><strong>Uremović </strong>6 - Bio mu je to debi za reprezentaciju, zbog toga ga nećemo previše kritizirati. Kod prvoga gola je jedan od krivac, vjerojatno i najveći, ali nije lako debitirati protiv svjetskog prvaka. Na bok se nadamo se uskoro vraća Šime Vrsaljko.</p><p><strong>Lovren </strong>6 - Majstorija kod gola, izbacio je Hernandeza, sjajno zabio ljevicom za naše vodstvo. Rekli bismo da je bio bolji u napadu nego u obrani. Kod oba je gola u prvome poluvremenu morao bolje reagirati, pogotovo kod drugoga. Upamecano mu je pobjegao kod trećega gola. Dejan je izravan krivac za dva gola, ali je sjajno zabio. Zbog toga i ovakva ocjena.</p><p><strong>Ćaleta-Car </strong>5,5 - Duje je bio dio obrane kojoj je Francuska zabila tri gola. On za razliku od Lovrena nije zabio, a u obrani baš i nije ostavio neki dobar dojam. Morao se bolje snaći kod prva dva gola.</p><p><strong>Melnjak </strong>5 - On i Perišić su ispali kod francuskoga gola za 2-1. Prema naprijed nije napravio ništa, a u obrani je ispadao. Pitamo se zar je Marin Leovac, lijevi bočni Dinama doista slabiji od lijevog beka 15. momčadi turske lige, Rizespora, koji je ostanak osigurao u posljednjem kolu. Odgovor je, naravno, da nije bolji. Barišić je prvi izbor na lijevom boku, a izbornik dobro treba razmisliti tko će u budućnosti biti drugi. On odlučuje i Melnjak je ispred Leovca, zašto, to zna Zlatko Dalić. </p><p><strong>Brozović </strong>6 - I ova je utakmica pokazala kako je Marcelo jedan od najvažnijih igrača reprezentacije. On je motor, baš kao i u Interu. Ubacio je iz kornera kod gola za 0-1, a u vezi puno toga pokupio. Skrivio je penal, ali to realno nije bio penal. Rumunj je to prestrogo sudio.</p><p><strong>Kovačić </strong>6,5- Bio je to drugi Mateo, Kovačić kakvog trebamo u reprezentaciji. Ćiru večeras sigurno nije iritirao, okomite lopte, to je ono što nam treba od Matea. Sjajna asistencija za gol Brekala za 2-2, ali i općenito jako dobar dojam. Bio je ponajbolji igrač Hrvatske. U Portu je bio očajan, u Parizu na trenutke odličan. Ovakve njegove partije moraju biti česte.</p><p><strong>Rebić </strong>6 - Ante se trudio puno više nego Portugala, vraćao se i u obranu, a dosta je pokušavao i prema naprijed. Odradio je jedno solidno poluvrijeme.</p><p><strong>Vlašić </strong>6 - Nikola je igrao dobro, ali je prije gola za 2-1 morao bolje reagirati. Sve ostalo je bilo jako dobro, Nikola je definitivno sve jača karika viceprvaka svijeta. Šteta što nije zabio, zaustavila ga je stativa.</p><p><strong>Perišić </strong>6 - Kapetan je 90. put igrao za Hrvatsku. Imao je veliku priliku za 2-3, vidi se da je naporna sezona na njemu ostavila traga. S Melnjakom je ispao prije gola za 2-1, ali većina toga je bila dobra od kapetana.</p><p><strong>Kramarić </strong>6 - Krama se puno trudio, vraćao se i u vezni red da kombinira sa suigračima. Bila je to solidna partija našeg centarfora.</p><p><b>Brekalo od 46. minute </b>7- Sjajno, odlično, fenomenalno. Baš je majstorski zabio gol za 2-2. Bio mu je to prvi gol u dresu reprezentacije. Pamtit će ga uvijek, a francuske je braniče napravio smiješnima. Bravo za Josipa.</p><p><b>Vida od 57. minute </b>6 - Ušao je na desni bok, nije to njegova prirodna pozicija, ali Domagoj je ostavio solidan dojam nakon ulaska u igru. Spasio je čisti gol u završnici.</p><p><b>Pašalić od 66. </b>- igrao premalo za ocjenu </p>