Del Piero: 'Hrvati, ima vas četiri milijuna i sjajni ste, ali kod vas me samo jedna stvar smeta'

Alessandro Del Piero (51), legenda talijanskog i svjetskog nogometa, ponovno je posjetio Zadar, treći put u pet godina. Svjetski prvak s Italijom 2006. u razgovoru s Micheleom Ciccareseom, komercijalnim i marketinškim direktorom Serie A, uz analitičara američkog CBS Sportsa Marca Messinu, u večeri otvorenja četvrtog Sunset Sports Festivala govorio je o budućnosti talijanskog nogometa nakon što se reprezentacija treći put u nizu nije uspjela kvalificirati na Svjetsko prvenstvo.

- Imam djecu pa volim puno gledati u budućnost. Volio bih napraviti ravnotežu, čudno mi je vidjeti da je u talijanskoj ligi 95 posto stranaca, a pet posto Talijana. To bih volio promijeniti.

Zadar: Bivši nogometaš Alessandro Del Piero gostuje na festivalu Sunset sports media | Foto: Dino Stanin/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Marco Messina je dodao:

- Izbornik mlade reprezentacije je preuzeo mjesto izbornika i postavio najmlađu postavu od 1912. I to je dobar put.

Direktor Serie A na to je replicirao:

- Volio bih da sam ovdje u razgovoru pod drugačijim naslovom. Kad bih nešto mogao promijeniti, ubrzao bih neke odluke talijanske vlade. Imamo 11 stranih vlasnika klubova među 20 prvoligaša. Kad želite napraviti stadion, morate čekati 11-12 godina na sva odobrenja. To je predugo.

Del Piero je o novim klubovima koji su se plasirali u Ligu prvaka dok tamo nema Juventusa i Milana kazao:

- Como zaslužuje sve što je postigao. Da, novac je stigao izvana, ali treba prihvatiti stvarnost. Mi smo propustili tri SP-a kao zemlja. Moramo vidjeti gdje je problem. Vi Hrvati živite u velikoj zemlji, nema vas ni četiri milijuna, a bili ste drugi i treći na svijetu. Što da kažem?! Vjerojatno puno ulažete i imate puno talenta. Imate i velike NBA igrače, presretan sam što se mogu ovdje vratiti. A smeta me što ste vi Hrvati toliko visoki! Kad upoznajem ljude, gledam prema gore: "Bok, kako si?". Mi se uvijek vratimo nakon padova, sjetite se 1982. i skandala s kladionicama na SP-u. Igrao sam 19 sezona u Juveu, a samo jednu na novom stadionu. To je promijenilo vezu s navijačima. Sad uživate više, više se trudite. To vam daje snagu. Moramo ići u tom smjeru, graditi nove stadione.

Zadar: Bivši nogometaš Alessandro Del Piero gostuje na festivalu Sunset sports media | Foto: Dino Stanin/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Na problem infrastrukture upozorio je i direktor Serie A:

- Ako nema uvjeta za mlade, pa i prvu momčad, to je problem. Milano, Firenza, čekamo nove stadione.

Marco Messina se ubacio:

- Nije samo problem u nogometu, nego i u odlukama lokalnih vlasti koje žele kontrolirati sav sadržaj oko novih stadiona, trgovine, muzej i druge. Italija se zatvorila u sebe i kad je bila najbolja u Europi na klupskom planu, dok se, recimo, Engleska otvarala svijetu. I to ne treba ovisiti o tome tko će dobiti iduće izbore.

Foto: Josip Tolić/24sata

Del Piero je kazao:

- Imali smo klupske osvajače europskih kupova, da. Ali treba nam više hrabrosti, ne smijemo se skrivati. Pa svi imaju probleme, i engleska Premierliga. Stvar je kako ćeš se nositi s njima i rješavati ih. Osim taktike i talenta, morate pronaći način pobjeđivanja. Uvijek se radi o pronalasku ravnoteže. Imamo uspješne ljude u raznim profesijama, pa i drugim sportovima, recimo tenisu ili Formuli 1, ajmo pričati o tome, haha. Imamo talenta, trebamo postaviti prave ljude na prava mjesta - poentirao je Del Piero.