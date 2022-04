Del Piero ušao na teren i zagrlio Modrića: Prijatelju, večeras si sve odradio sam i sad uživaj!

Foto: Reuters/Instagram

Jedan od najboljih igrača svoje generacije, talijanska nogometna legenda Alessandro Del Piero (47) pratio je uzvratnu utakmicu četvrtfinala Lige prvaka u kojoj je Real Madrid izgubio od Chelseaja 3-2, ali zahvaljujući pobjedi od 3-1 iz prve utakmice prošao u polufinale. Del Piero je nakon susreta ušao na travnjak kako bi čestitao hrvatskom maestru Luki Modriću (36) na prolasku i dobro odigranoj utakmici. Zagrlio ga je, a sve su zabilježile kamere. - Mi se znamo jako dugo i bilo mi je zadovoljstvo opet ga sresti. Modrić je jednostavno - poseban igrač. Nismo dugo pričali, ali vidjelo se na njemu da je odahnuo zbog prolaza u polufinale. Bio je svjestan da je Real bio u problemima. Ja sam mu samo rekao - 'Vidi, sve večeras si napravio sam, moj prijatelju, sad samo uživaj - opisao je Del Piero susret s hrvatskim reprezentativcem. Juventusova legenda danas je sukomentator za Sky Sport Italia, a za Luku je imao samo riječi hvale. - Večeras smo vidjeli baš sve, bila je ovo izvanredna utakmica. A Modrić je igrač koji je preokrenuo ovaj susret - divio se Del Piero hrvatskom maestru nakon čega je dodao: - Modrić je taj koji je napravio sve. To što je on radio večeras je jedinstveno i čudesno! Chelsea je imao potpunu kontrolu, ali onda se sve promijenilo i na kraju smo imali osjećaj da bi sve moglo otići i do penala. Nevjerojatna utakmica - zaključio je. rekao je Del Piero pa opisao svoj odnos s Lukom i otkrio što mu je rekao nakon susreta. Naime, Real je gubio 3-0 te se u 80. minuti susreta ukazao Luka Modrić koji je vidio ono što drugi ne vide. Fenomenalnom asistencijom uposlio je Rodryga koji je zabio za 3-1 čime je 'kraljevski' klub izborio produžetke, a za polufinale je zabio je Benzema.