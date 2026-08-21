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FOTO: DOM ZVIJEZDE

DONČIĆEVA SUPERVILA Zavirite u luksuz težak 23 milijuna eura

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, u veljači 2025. je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, ali ima i nekretninu usred Manhattana. Više nije obiteljsko gnijezdo
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DONČIĆEVA SUPERVILA Zavirite u luksuz težak 23 milijuna eura
Nedugo nakon potpisivanja basnoslovnog novog ugovora s Lakersima, 27-godišnji Luka Dončić postao je vlasnik jedne od najimpresivnijih nekretnina u Manhattan Beachu, koju je za vrtoglavih 25 milijuna dolara (približno 23,4 milijuna eura) kupio od teniske legende Marije Šarapove. | Foto: Kevin Jairaj/REUTERS/Youtube
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Nedugo nakon potpisivanja basnoslovnog novog ugovora s Lakersima, 27-godišnji Luka Dončić postao je vlasnik jedne od najimpresivnijih nekretnina u Manhattan Beachu, koju je za vrtoglavih 25 milijuna dolara (približno 23,4 milijuna eura) kupio od teniske legende Marije Šarapove. | Foto: Kevin Jairaj/REUTERS/Youtube
Komentari 2

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