Obavijesti

Sport

HNS U VUKOVARU

Delegacija HNS-a odala počast žrtvama Domovinskog rata

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Predsjednik HNS-a Marijan Kustić predvodio je delegaciju koja je posjetila Vukovar i zapalila svijeće na Memorijalnom groblju. Uz njega je bio i izbornik Zlatko Dalić, a potom su zajedno pratili mladi nogometni turnir

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić predvodio je delegaciju koja je posjetila Vukovar i odala počast žrtvama Domovinskog rata. U delegaciji su bili i izbornik Zlatko Dalić, tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa, glavni instruktor Petar Krpan te skaut za dijasporu Zoran Vulić, piše HNS.

Delegacija je zajedno s predstavnicima organizacijskog odbora turnira 'Memorijal vukovarskih branitelja' posjetila Memorijalno groblje u Vukovaru, zapalila svijeće i položila cvijeće u čast poginulima. Nakon posjeta groblju, delegacija je u Borovom naselju pratila polufinalne utakmice 22. izdanja turnira za nogometaše do 14 godina.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026