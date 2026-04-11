Delegacija HNS-a odala počast žrtvama Domovinskog rata

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić predvodio je delegaciju koja je posjetila Vukovar i odala počast žrtvama Domovinskog rata. U delegaciji su bili i izbornik Zlatko Dalić, tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa, glavni instruktor Petar Krpan te skaut za dijasporu Zoran Vulić, piše HNS.

Delegacija je zajedno s predstavnicima organizacijskog odbora turnira 'Memorijal vukovarskih branitelja' posjetila Memorijalno groblje u Vukovaru, zapalila svijeće i položila cvijeće u čast poginulima. Nakon posjeta groblju, delegacija je u Borovom naselju pratila polufinalne utakmice 22. izdanja turnira za nogometaše do 14 godina.