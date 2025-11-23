Delegat prijavio Dinamo zbog Kovačevićeva bojkota presice. Evo kakvu kaznu može dobiti

Delegat utakmice HNL-a Dinamo - Varaždin Darko Kolesarić prijavio je trenera "modrih" Marija Kovačevića zbog nedolaska na konferenciju za medije nakon subotnje utakmice u kojoj je domaćin pobijedio 3-1 i smanjio zaostatak za vodećim Hajdukom na jedan bod. Kolesarić je, prema propozicijama lige, to bio obavezan učiniti, a na disciplinskom sucu Alanu Klakočeru sad je odluka kako će sankcionirati Kovačevića koji press konferenciju nije imao ni nakon pobjede nad Karlovcem (7-0) u Kupu, kao ni prije obiju utakmica.

Propozicije HNL-a u Članku 34. jasno propisuju obvezu održavanja konferencije za novinare nakon utakmice. U njima stoji:

(1) Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za minimum 30 osoba i organizirati konferenciju za novinare 15 minuta po završetku utakmice, kojoj obvezno prisustvuju licencirani glavni treneri obje momčadi te po potrebi jedan igrač iz svake momčadi koji je nastupio na utakmici.

(2) U slučaju da se treneri ne odazovu na konferenciju za novinare ili ne izvrše obveze prema ugovornom partneru za TV prava davanjem izjave neposredno po završetku utakmice na određenom mjestu ispred roll up bannera Lige, delegat utakmice dužan je podnijeti prijavu Disciplinskom sucu Lige.

Od ukora pa sve do oduzimanja bodova

Klakočer će tražiti očitovanje Dinama i nakon toga odlučiti hoće li postupak provesti samo protiv kluba ili i protiv trenera. Kazna bi mogla biti od upozorenja preko ukora do novčane, pišu Sportske novosti. U krajnjem slučaju u disciplinskom pravilniku stoji i mogućnost oduzimanja do šest bodova ili zabrane obavljanja dužnosti do šest mjeseci, ali s obzirom na prirodu ovog prijestupa i činjenicu da dosad zbog toga klub nije bio kažnjen, to se neće dogoditi.

Iz Dinama su se u subotu na upit 24sata o razlozima otkazivanja presice oglasili kratkim priopćenjem.

"Odluka o neodržavanju konferencije za medije nakon utakmice 14. kola SuperSport HNL-a protiv Varaždina bila je privremena i donesena isključivo u interesu momčadi. Vodili smo se željom stožera i igrača da momčad zadrži mir i fokus u izrazito važnom razdoblju koje je pred nama. Već uoči susreta protiv LOSC Lillea održat će se press konferencija, a sve medijske aktivnosti odvijat će se uobičajeno i prema standardnoj proceduri kluba."