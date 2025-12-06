Obavijesti

Delija ima novog protivnika? U siječnju na iskusnog Moldavca

Delija ima novog protivnika? U siječnju na iskusnog Moldavca
Nakon nevjerojatnog poraza od Cortes-Acoste, Dubrovčanin se vraća u UFC kavez. Insajderi su počeli spominjati datum povratka i protivnika, a trebalo bi to biti krajem siječnja u Australiji

Iako i dalje nije jasno kako Ante Delija (35, 26-7) nije uspio doći do no contesta nakon skandaloznog poraza od Walda Cortes-Acoste (34, 16-2) početkom studenog, nema vremena za plakanje nego se okreće novome meču i novom dokazivanju stvari tamo gdje ih on treba dokazati, u kavezu.

Iako informacija još nije službena, na X-u se kod insajdera počeo spominjati idući protivnih "hodajuće nevolje", a riječ je o iskusnome Moldavcu. Sergej Spivac (30, 17-6) UFC-ov je veteran koji u kavezu najjače svjetske MMA organizacije ima čak 14 mečeva, od čega osam pobjeda i šest poraza. On je u nizu od dva poraza, a "polarni medvjed" u posljednjem je meču u lipnju izgubio, baš kao i Ante, od Cortes-Acoste.

Ante Delija
Riječ je o borcu koji nikad nije izgubio polugom, ali je na taj način pobijedio osam puta, a njegovi mečevi gotovo nikad ne idu na sve tri runde. Osim od spomenutog Dominikanca, gubio je još samo od velikih imena u najjačem svjetskom oktogonu, između ostalog tu je bio Delijin prijatelj i sparing partner, UFC-ov teškaški prvak Tom Aspinall (32, 15-3), zatim prvi izazivač za pojas prvaka Ciryl Gane (35, 13-2) i neugodni Brazilac Jailton Almeida (34, 22-4). Meč bi trebao biti 31. siječnja na UFC-u 325 u Australiji. 

