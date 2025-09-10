Obavijesti

UŠAO U TOP 10

Delija nakon pobjede u UFC-u: U Zagrebu sam dosegao vrhunac pa se javio Aspinallovom ocu

Vaganje boraca uoči borilačkog spektakla KSW 51 u Areni Zagreb | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ne smijem još govoriti, ali bit će u Americi. Zvali su me, potpisao sam ugovor na četiri borbe i nakon meča odmah su me zvali za novu borbu što se ne događa često, rekao je devetorangirani teškaš UFC-a Delija

Najbolji hrvatski MMA teškaš Ante Delija (35, 26-6) prošlog je vikenda na najbolji mogući način debitirao u kavezu najjače svjetske MMA organizacije UFC-a. U prvoj je rundi nokautirao Marcina Tyburu (39, 27-10), a upravo ga je uz tog borca vezala ozljeda koja mu je te 2015. godine napravila velike probleme.

- Dobio sam priliku da se borim za pojas protiv Marcina Tybure i nakon dvije i pol minute prve runde doživio sam težak prijelom noge i tu kreće 'pakao' Rehabilitacija je išla, a dobio sam MRSA bolničku bakteriju koju sam jako teško rješavao. Bio je to jako težak period, tek poslije tri godine sam se toga riješio i nastavio sa sportom, bilo je vrlo upitno hoću li se uopće vratiti. Stavili su mi šipku i očistili kost, nekim čudom se to uspjelo riješiti i nastavio sam karijeru - objasnio je Dubrovčanin za Libero Podcast.

Ante nije odustajao i u tim teškim trenucima, trenirao je i radio je kao zaštitar na ulazu, a onda je stigao poziv od legendarnog Cro Copa.

- Dobio sam Mirkov poziv kad se spremao za RIZIN-ov turnir. Tad sam tri tjedna sparirao s njim i tu je krenula naša suradnja. Vjerovao je u mene, vidio je koliko radim, koliko sam discipliniran. U tom mi je trenutku mnogo pomogao kad sam trenirao s njim, a možda je najveća stvar što sam upoznao Stipu Drviša - rekao je Ante pa nastavio:

- Stvarno sam dosta naučio od Mirka, od discipline na treningu, ponašanja... A Stipe je izvukao maksimum od mene.

Nakon što je neko vrijeme trenirao u Cro Cop Teamu, Ante je odlučio nastaviti dalje i pridružio se timu UFC-ovog teškaškog prvaka Toma Aspinalla (32, 15-3).

- U Zagrebu sam dosegao vrhunac i vidio sam da stagniramo. Stojim na mjestu i to nije pravi smjer, jednostavno sam dosegao limit i tražio dalje. Tražio sam kamp gdje se mogu razvijati, poslao sam mail njegovom ocu da bih došao trenirati i oni su me prihvatili. 

Prvo je išao tamo na dva mjeseca, ali odmah je vidio da je to ono što želi. 

- Dogodio se klik, odmah na prvi moment osjetiš. Treba zadovoljiti ljudski i trenerski dio. 

Kuha uglavnom sam, odvojen je od žene i djeteta koji su u Dubrovniku, ali trenutačno je to žrtva koju su svjesno preuzeli.

- Ne smijem još govoriti, ali bit će u Americi. Zvali su me, potpisao sam ugovor na četiri borbe i nakon meča odmah su me zvali za novu borbu što se ne događa često. Iza meča se opustim sedam dana i onda nastavljam. Ali u UFC-u postoje testiranja na doping i treba biti vrlo oprezan. Primjerice, popiješ neki sok i možeš pasti na doping testu ako nešto nije dobro - rekao je Ante pa se osvrnuo na obiteljski život:

- Žena se bavi djetetom mnogo više od mene, ali gledam da iskoristim svaki trenutak s njima. Sad je mnogo lakše kad zarađujem, a ne onda kad sam se borio praktički ni za što. Ona je uvijek vjerovala da mogu doći tu gdje jesam

Na uspjehu mu je čestitao i GNK Dinamo, a mnogi nisu znali da je Delija navijač Dinama

- Otac mi je navijao za Dinamo, onda smo tako brat i ja - kratko je zaključio Ante. 

