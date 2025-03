Delija odgovorio na prozivku: Fabjan je nebitan lik, loži se...

FNC je ponovno u središtu pažnje borilačkog sporta. Nakon uspješnog eventa u Zadru, sve se više bliži sljedeća velika priredba u Ljubljani, koja će se održati u dvorani Stožice 12. travnja. Glavna borba večeri bit će okršaj između Mirana Fabjana i Michala Kite, a slovenski borac, poznat pod nadimkom "Slo-Rocky", imat će priliku pred domaćom publikom doći do sedme MMA pobjedu. No, prije njega u kavez će ući i drugi poznati borci, Francisco Barrio će se sučeliti s Antunom Račićem, dok će Ante Delija odmjeriti snage s Yorganom De Castrom.

Unatoč tome što ga u Ljubljani čeka velika borba, Fabjan već razmišlja o budućim protivnicima. Već je dogovoren njegov revanš s Aleksandrom Ilićem, no nije propustio priliku ni da prozove Deliju. Slovenski borac nije birao riječi, poručivši: "Od Ante će ostati samo ‘A’." Na te provokacije Delija nije ostao ravnodušan te mu je odgovorio u stilu Mirka Filipovića: "Bit će mu malo dva oka za plakanje."

No, hrvatski teškaš, istaknuo je da mu Fabjan nije u fokusu i da se ne želi previše osvrtati na njegove izjave.

- On se loži na svakog. Ne želim uopće to komentirati, Fabjan mi je nebitan. Fokusiran sam samo na meč s De Castrom, ali ako bude prilike za taj meč, bilo bi sjajno boriti se na FNC eventu u Areni Zagreb u studenom. Mislim da bi to bio pravi spektakl. Idemo korak po korak, moj trenutni cilj je De Castro, jer on nije nimalo bezazlen protivnik. Čovjek ima 120 kilograma i ako te pogodi malim rukavicama, može biti opasno. Moram biti maksimalno fokusiran i koncentriran kako bih preokrenuo borbu u svoju korist - rekao je Delija za net.hr.