Delija se oglasio: 'Pokraden sam! Ovo sport još nije vidio'

Hrvatski MMA borac Ante Delija oglasio se nakon poraza od Walda Cortes-Acoste u bizarnim okolnostima na priredbi UFC Fight Night 263 u Las Vegasu. Nakon što je mislio da je pobijedio meč, a sudac ga prekinuo, gledali su VAR i dali Dominikancu novu šansu jer su utvrdili da ga je Dubrovčanin pogodio u oko. Nakon niza propusta i odmora za Cortes-Acostu meč je nastavljen, a onda je on nokautirao Deliju na isteku četvrte minute prve runde.

Delija je na Instagramu napisao:

"1) Nisam siguran jesam li ga pogodio u oko, mislim da je pokraj oka i naravno da želim snimku gdje se taj ubod točno vidi!

2) Sudac nije pokazao "time-out", nego prekinuo borbu i samim tim proglasio me pobjednikom. Ta odluka se ne može kasnije mijenjati!

3) Protivnik je sjedao i odmarao dok se gledala snimka!

4) Ponovljena snimka je korištena nakon prekida - što pravila ne dopuštaju!!

5) Nakon svega, borba je neregularno nastavljena!

Ne tražim ništa više, samo poštenje. Ne bježim od poraza, poštujem svakog protivnika i svaki ishod. Ali ne kad se pravila krše i kad sam pokraden. Ne na ovaj način. Ovo sport još nije vidio!!!"

Foto: Instagram

Ranije je objavio fotografiju društva koje ga je pratilo na borbi uz stih pjesme Daleke obale "Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj.

Foto: Instagram

Zanimljivo, čak je i UFC na društvenoj mreži propitkivao ovakvu odluku suca Marka Smitha uz fotografije sudara Delije i Cortes-Acoste. "Je li ovo bila ispravna odluka?! Još jedan pogled na jako kontroverznu borbu između Ante Delije i Walda Cortes-Acoste", napisali su.