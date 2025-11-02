Drama u Las Vegasu! Ante Delija poražen nakon bizarnog prekida zbog uboda u oko. VAR spašava Walda Cortes-Acostu koji nokautira Deliju. Je li pravda zadovoljena
Delija se oglasio: 'Pokraden sam! Ovo sport još nije vidio'
Hrvatski MMA borac Ante Delija oglasio se nakon poraza od Walda Cortes-Acoste u bizarnim okolnostima na priredbi UFC Fight Night 263 u Las Vegasu. Nakon što je mislio da je pobijedio meč, a sudac ga prekinuo, gledali su VAR i dali Dominikancu novu šansu jer su utvrdili da ga je Dubrovčanin pogodio u oko. Nakon niza propusta i odmora za Cortes-Acostu meč je nastavljen, a onda je on nokautirao Deliju na isteku četvrte minute prve runde.
Delija je na Instagramu napisao:
"1) Nisam siguran jesam li ga pogodio u oko, mislim da je pokraj oka i naravno da želim snimku gdje se taj ubod točno vidi!
2) Sudac nije pokazao "time-out", nego prekinuo borbu i samim tim proglasio me pobjednikom. Ta odluka se ne može kasnije mijenjati!
3) Protivnik je sjedao i odmarao dok se gledala snimka!
4) Ponovljena snimka je korištena nakon prekida - što pravila ne dopuštaju!!
5) Nakon svega, borba je neregularno nastavljena!
Ne tražim ništa više, samo poštenje. Ne bježim od poraza, poštujem svakog protivnika i svaki ishod. Ali ne kad se pravila krše i kad sam pokraden. Ne na ovaj način. Ovo sport još nije vidio!!!"
Ranije je objavio fotografiju društva koje ga je pratilo na borbi uz stih pjesme Daleke obale "Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj.
Zanimljivo, čak je i UFC na društvenoj mreži propitkivao ovakvu odluku suca Marka Smitha uz fotografije sudara Delije i Cortes-Acoste. "Je li ovo bila ispravna odluka?! Još jedan pogled na jako kontroverznu borbu između Ante Delije i Walda Cortes-Acoste", napisali su.
