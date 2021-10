Pred Antom 'Hodajućom Nevoljom' Delijom (31, 19-4) je borba karijere! Dubrovčanin će se u srijedu kasno navečer boriti u finalu PFL-ovog turnira s Brazilcem Brunom Cappelozzom (32, 13-5), od kojeg je izgubio u svibnju, za milijun dolara.

Za razliku od prve borbe, u ovu će Cappelozza ući kao favorit. Brazilac je u svibnju ekspresno nokautirao našeg borca, a na isti je način završio i Muhammeda DeReeseja i Jamelleja Jonesa čime se prometnuo u prvog favorita za veliku nagradu.

- Svakako je veći pritisak uz ovu borbu znajući što ona donosi, ali meni svaka borba mora biti ista jer znam što je moj posao. Ja u svaku borbu moram ući 100 posto, kao i svaku prije te svaku nakon nje. Idem pobijediti, neovisno kakva je borba. Ne razmišljam o tome - rekao je Ante Delija.

Dubrovčanin je nakon uvodnog poraza slavio prekidom protiv Chandlera Colea, dok je u polufinalu nakon sudačke odluke dobio Denisa Goltsova.

- Definitivno sam naučio jako puno toga, moram promijeniti kompletni pristup borbi, ali na to sam spreman. Revanširat ću mu se za poraz. Mislim da sam se do sada borio protiv dobrih boraca, svakako boljih nego što su oni s kakvima se Bruno borio kroz karijeru i to me pripremilo za ovu borbu - rekao je Delija pa za kraj prokomentirao dugogodišnju suradnju s Mirkom Filipovićem:

- Puno znači kad čovjek koji je toliko prošao i toliko postigao vjeruje u tebe, netko tko ima toliko iskustva. To je svakako dodatna motivacija i velika stvar za mene, znam da ja mogu sve što on vjeruje da ću postići.