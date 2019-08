Delije čuvaju Hrvati: U Bernu pomažu dva hrvatska policajca

Kako prenosi Kurir, Švicarsi su 'napravili sigurnosni pamflet' na kojem su detaljne upute o tome što mogu očekivati od 'Delija', navijača Crvene Zvezde. Na tom papiru stoji i informacija kako su u Bern doputovali gostujući navijači poznati po divljanju te kako je moguće korištenje pirotehnike, kao i rasistički i nacionalistički ispadi, ali i kako će ih čuvati dva policajca iz Zagreba.

Foto: Anja Vukašinović/Kurir

Također, procijenili su i to kako će doći oko 1000 do 2000 navijača iz Srbije od kojih je 600 do 700 problematično. Od jutra, od kad su huligani Crvene zvezde stigli u Bern, policija je imala pune ruke posla. Razbijali su boce, na policijske automobile lijepili Zvezdine oznake, a kulminiralo je nekoliko sati prije početka utakmice brutalnim napadom.

Stotinjak Delija napalo je jednog navijača, a u tučnjavi, odnosno iživljavanju nad sirotim Švicarcem koristili su i palice. Nije poznato jesu li i naši policajci bili blizu u toj situaciji.