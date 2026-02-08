Obavijesti

VERBALNO PREPUCAVANJE

Delije oštro uzvratile Torcidi! Evo što se dogodilo u Beogradu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Foto: balkanskinavijaci/instagram

Nastavlja se rat navijačkih skupina Hajduka i Crvene Zvezde. Sve je eskaliralo u Tuzli kad su se pripadnici Delija i Torcide masovno potukli, a sad se verbalni sukob nastavio na tribinama Poljuda, odnosno Marakane

Hajduk je stigao do prve pobjede u 2026. godini protiv Slaven Belupa (2-0), ali utakmicu su obilježile i nemile scene na tribinama poljudskog stadiona. Na sjevernoj tribini je Torcida izvjesila transparent s natpisom "Mi smo bandu preko Drine u tri pi*ke materine". Nagađa se da je taj transparent posvećen nedavnim incidentom u Tuzli, u kojem su se Hajdukovi navijači potukli s Delijama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Transparent Torcide 00:32
Transparent Torcide | Video: Tomislav Gabelić/24sata

"Kažu niko ne očekuje, a daleko od republike, iznenadni gosti lomili vam kosti to su splitske ustaše" pjevali su Hajdukovi navijači na početku dvoboja. Također, u 62. minuti utakmice se Poljudom počelo oriti "Za dom spremni" i "Ubij Srbina" i to vrlo glasno. Sa sjevera su vikali "Za dom", a s istoka uzvraćali "spremni".

Nadalje, Torcida je na utakmici zapalila dio navijačkih rekvizita koje je uzela u navedenoj tučnjavi s Delijama. Video pogledajte OVDJE.

Foto: Screenshot/MaxSport

Delije su odgovorile na transparent i skandiranje Torcide s porukom "Kažu niko ne očekuje, al daleko od republike da li pi*ka će im pući, vratili se kući to su splitske ustaše". Bilo je to na subotnjoj utakmici Crvene Zvezde protiv Novog Pazara u sklopu 22. kola srpskog prvenstva.

Još jedna bizarna huliganska situacija dogodila se prije susreta ABA lige između Beča i Zadra koji se igrao u petak. Delije su ušle u Beč i spremno čekale navijačke skupine Tornado i Torcidu da ih napadnu u blizini dvorane, a čak su i blokirali promet, međutim na krivom mjestu. Oko sto pripadnika Torcide i Tornada se na ulasku u Beč okrenuo jer su saznali da ih Delije čekaju u blizini dvorane.

