Dendoncker je novi igrač Hajduka! Belgijac s velikim iskustvom stiže bez odštete

Leander Dendoncker (31) novi je igrač Hajduka. Iskusni belgijski veznjak registriran je za splitski klub u sustavu Hrvatskog nogometnog saveza, čime je i formalno potvrđen jedan od najzvučnijih transfera na Poljudu posljednjih godina. Dendoncker je u sustavu Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske upisan kao profesionalac Hajduka, a riječ je o trajnoj registraciji. Kao datum prava nastupa naveden je 2. rujna 2026. godine.

Hajduk za Belgijca nije morao platiti odštetu jer mu je 1. srpnja istekao ugovor s Real Oviedom. Prošle je sezone za španjolski klub odigrao 19 utakmica i zabio jedan gol, a posljednji je put nastupio u veljači. Nakon toga zbog ozljede više nije igrao do kraja sezone. Njegovim dolaskom Hajduk bi trebao riješiti jednu od najosjetljivijih pozicija u momčadi. Dendoncker primarno igra kao defenzivni vezni, odnosno "šestica", ali tijekom karijere često je igrao i na poziciji stopera pa treneru donosi dodatnu opciju u obrani.

Foto: Sebastian El-Saqqa/DPA

Riječ je o igraču s iskustvom kakvo se rijetko viđa u HNL-u. Dendoncker je nogometno odrastao u Anderlechtu, u čiju je akademiju stigao 2009. godine, a upravo je u belgijskom velikanu napravio prve ozbiljne korake u seniorskom nogometu. S Anderlechtom je osvojio belgijsko prvenstvo i dva Superkupa te nastupao u Ligi prvaka.

Veliki transfer ostvario je 2018. godine kada je otišao u Wolverhampton. Engleski klub prvo ga je doveo na posudbu, a potom ga 2019. otkupio za 14 milijuna eura. Posebno se istaknuo u sezoni 2019./20., kada je nastupio u svih 38 utakmica Premier lige. Nakon četiri godine u Wolverhamptonu preselio se u Aston Villu, koja je za njega izdvojila oko 15 milijuna eura. Kasnije je igrao za Napoli, ponovno Anderlecht te Real Oviedo. U Premier ligi ukupno je skupio 152 nastupa i zabio deset golova.

Veliko iskustvo ima i na reprezentativnoj razini. Za Belgiju je debitirao 2015. godine te je u nacionalnom dresu odigrao 32 utakmice i zabio jedan gol. Bio je dio belgijske reprezentacije koja je 2018. godine osvojila treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, što je najveći uspjeh u povijesti belgijskog nogometa. Nastupao je i na Europskom prvenstvu 2020. te Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.

Dendoncker je tijekom karijere igrao na najvišoj europskoj razini i dijelio svlačionicu s brojnim vrhunskim igračima, a sada će svoje iskustvo pokušati prenijeti na Hajdukovu momčad.