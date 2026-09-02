ZBOGOM LEGENDI Vulić: Samo mi idu suze, Vujović: Pitam se Bogu što je moj Ivan skrivio...

U srijedu je tužna vijest pogodila sve navijače Hajduka, sve ljubitelje nogometa u Hrvatskoj i regiji, u 67. godini u Zagrebu je umro proslavljeni nogometaš, reprezentativac, trener i dugogodišnji instruktor HNS-a Ivan Gudelj. Nažalost, nedavno mu je otkrivena zloćudna bolest, prije nekoliko dana operiran je u bolnici Dubrava u Zagrebu, ali bolest je uznapredovala i liječnici ga nisu uspjeli spasiti.

Ova je vijest šokirala mnoge, a njegovi bivši suigrači iz Hajduka i prijatelji teško pronalaze riječi.

- Zatekli ste me pozivom u trenutku kad mi je jako teško. Nisam znao što bih, pa sam otvorio snimku utakmice s Dnjeprom, ona njegova fantastična partija i dva gola... Suze mi samo idu niz lice. Otišao je moj prijatelj, suigrač koji je za mene jedna od deset najboljih igrača u povijesti Hajduka - rekao nam je Zoran Vulić (64), koji je godinama dijelio svlačionicu u Hajduku s Gudeljem. Dodao je...

Split: Posljednji ispraćaj Petra Nadoveze | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Sućut obitelji, i daj Bože da nam se ponovi Ivan Gudelj, jer takvih igrača već odavno više nema. Ivan je bio veliki igrač i veliki čovjek, radili smo u zadnje vrijeme skupa, putovali, gledali talentiranu reprezentaciju.. Veže nas puno toga dobroga i lijepog, mogu kazati da je danas umro i jedan dio mene.

Čelić: Donedavno sam se družio s Gudeljom

Drago Čelić (64) bio mu je kolega u veznom redu Hajduka.

- U šoku sam, velikom šoku... Prije par tjedana sam saznao da je bolestan, ali nisam očekivao ovako nešto, pogotovo nakon što je prije par godina nestao taj nesretni virus hepatitisa iz njegovog organizma. Družili smo se sve do nedavno s veteranima, bio je dobrog raspoloženja...

Pamtit će Gudelja kao nevjerojatnu osobu i igrača.

- Ivana pamtim kao krasnu osobu i vrhunskog igrača, imao sam čast s njim igrati u vezno redu Hajduka, nas dva Imoćanina... Igrali smo puno velikih utakmica, koju je strast imao za Hajduka, za momčad, za uspjeh... Uvijek je bio gladan pobjeda - rekao je za 24sata.

Vujović: Ne mogu doći k sebi

Zlatko Vujović (68) proveo je deset godina s Gudeljom u Hajduku.

- Što reći, velika tuga, sjećam se njegovih velikih utakmica i pitam se što je moj Ivan Bogu skrivio. Toliko je prošao patnje u životu, najprije rani prekid karijere, kasnije mu je i supruga preminula, pa sad i on... Ne mogu doći sebi. Velika mi je čast što sam ga doživio iz prve ruke, kao suigrač i prijatelj, bio je veliki igač kojeg je bolest spriječila da to pokaže i na najvećoj sceni. Nažalost, Bog je imao za njega drugi plan - rekao je za 24sata.

Split: Posljednji ispraćaj Petra Nadoveze | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Smatra da je Gudelj bio revolucionarni nogometaš.

- Bio je prototip modernog nogometaša kakavih ni danas nema puno. Mogao je jednako dobro igrati na nekoliko pozicija, takva kombinacija snage i tehnike je bila neviđena. On bi projurio obranom s dvojicom suparnika na leđima... Sretali smo se često po Marjanu, ja bih trčao, on je redovito šetao, pazio je na zdravlje, pio je samo čaj i vod, ali očito nema pravila - zaključio je.