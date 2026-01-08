Obavijesti

VIDEO: LUDA UTAKMICA

Denver bez Jokića priredio čudo u Bostonu, Murray srušio rekord

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Bob DeChiara

Drama u Bostonu! Nuggetsi bez Jokića pobijedili Celticse 114-110. Jamal Murray briljirao s 22 poena i 17 asistencija, Watson zabio rekordnih 30 koševa. Celticsi bez Tatumove podrške nisu uspjeli preokrenuti

U utakmici u kojoj su obje momčadi bile bez svojih glavnih igrača, Denver Nuggetsi su bez Nikole Jokića u Bostonu svladali Celticse rezultatom 114-110. U odsustvu glavnih zvijezda, istaknuli su se drugi igrači, a Nuggetsi su pobjedom prekinuli niz Celticsa od pet uzastopnih pobjeda.

U odsustvu Jokića, ulogu vođe preuzeo je Jamal Murray. Zabio je 22 koša, no posebno se istaknuo kao razigravač s rekordom karijere od 17 asistencija, čemu je dodao i osam skokova. Murray je vodio napad svoje momčadi, probijao obranu Celticsa i pronalazio slobodne suigrače.

Jedan od igrača koji je najviše profitirao od Murrayeve igre bio je Peyton Watson, koji je odigrao najbolju utakmicu karijere. Postavio je novi osobni rekord s 30 koševa i šut za tricu 6/7. Cijeli Denver ubacio ih je čak 20 iz 44 pokušaja.

Serija u zadnjoj četvrtini odlučila pobjednika

Utakmica je bila napeta i izjednačena, s 26 promjena vodstva i devet izjednačenja. Iako je Boston, čak i bez Jaysona Tatuma, sredinom posljednje četvrtine vodio 90-87, uslijedila je odlučujuća serija Nuggetsa. Gosti su napravili seriju 14-0 i od zaostatka od tri poena stvorili prednost 101-90, koju Celticsi do kraja utakmice nisu uspjeli nadoknaditi. U tim trenucima, uz Murraya i Watsona, važan doprinos dao je i Zeke Nnaji koji je u četvrtoj četvrtini zabio osam koševa. Boston se u posljednjim sekundama približio na tri koša zaostatka, ali nije bilo dovoljno vremena za preokret.

Na drugoj strani, Jaylen Brown je bio najefikasniji igrač Celticsa s 33 koša, sedam skokova i četiri asistencije. Međutim, nije imao dovoljnu podršku suigrača kako bi njegova momčad došla do pobjede. Napad Bostona je imao i 14 izgubljenih lopti. Uz Browna se istaknuo Neemias Queta, koji je postavio rekord karijere s 20 skokova, od čega deset u napadu.

Ovom pobjedom Denver je stigao do omjera 25-12, uspješno zaključivši turneju od sedam gostujućih utakmica. Boston je, s druge strane, doživio poraz na domaćem terenu od oslabljene momčadi.

