Denver razbio Minnesotu! Jokić maestralan, Murray se probudio

Aktualni NBA prvaci, košarkaši Denver Nuggetsa smanjili su zaostatak u pobjedama na 1-2 protiv Minnesota Timberwolvesa u drugom krugu doigravanja Zapadne konferencije. Nikola Jokić i društvo do pobjede su stigli uvjerljivo, 117-90 u trećoj utakmici, a na 1-2 smanjili su i Indiana Pacersi protiv New York Knicksa na Istoku zahvaljujući 111-106 domaćoj pobjedi u trećem susretu.

NBA: Playoffs-Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves | Foto: Jesse Johnson

Nakon što su se s dva domaća poraza u prve dvije utakmice doveli u vrlo nezavidan položaj, odgovor aktualnih prvaka u trećoj utakmici bio je šampionski. Nuggetsi su preuzeli kontrolu od samoga početka, dužnik iz prethodna dva dvoboja Jamal Murray bio je agresivan i precizan, trostruki najkorisniji igrač lige Nikola Jokić je radio sve što je bilo potrebno, zabijao, skakao i asistirao, a onda su se preciznim vanjskim šutom svojoj dvojici najboljih suigrača pridružili i ostali.

Stoga je prednost Nuggetsa već u drugoj četvrtini dosegla 20 razlike (45-25), u trećoj je bilo i 29 razlike (93-64), a u posljednjoj dionici je ona narasla i na najvećih 34 razlike (109-75) prije no što su priliku dobili igrači s klupe.

NBA: Playoffs-Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves | Foto: Jesse Johnson

Nikola Jokić ostao je nadomak "triple-doublea" s 24 ubačaja, 14 skokova i 9 asistencija, Jamal Murray je također ubacio 24, a Michael Porter 21 za pobjednike. Kod domaćih su bolji od ostalih bili Anthony Edwards s 19 i Karl-Anthony Towns s 14 poena.

U Indianapolisu je bilo daleko neizvjesnije, u posljednjih se pola minute ušlo s rezultatom 106-106, a onda je u neočekivanog junaka domaćih izrastao Andrew Nembhard koji je 18 sekundi prije kraja utakmice pogodio tricu s osam metara, u posljednjoj sekundi napada. Nembhard je susret okončao sa samo pet poena i uz loš šut iz igre 2-8, od toga 1-3 za tricu, no bio je precizan u pravom trenutku. Najbolji igrač Knicksa Jalen Brunson pokušao je potom iznuditi prekršaj na šutu za tricu, ali suci nisu nasjeli, a onda je Aaron Nesmith pogodio dva slobodna bacanja za nedostižnih 111-106 devet sekundi prije kraja.

NBA: Playoffs-New York Knicks at Indiana Pacers | Foto: Trevor Ruszkowski

Bio je to dvoboj u kojem su ozljedama oslabljeni Knicksi zahvaljujući iznimno raspoloženom Donteu DiVincenzu ostali u igri do samoga kraja. Štoviše, gosti su na početku posljednje dionice vodili i s 93-85 no na kraju je do izražaja došla veća širina igračkog kadra kod domaćih.

NBA: Playoffs-New York Knicks at Indiana Pacers | Foto: Trevor Ruszkowski

Vrhunsku utakmicu u momčadi Pacersa odigrao je Tyrese Haliburton s 35 koševa, Pascal Siakam je dodao 26, a Myles Turner 21 uz 10 skokova za pobjednike. Kod Knicksa je DiVincenzo zabio 35, a Brunson 26.

Treće utakmice u ovim serijama igrat će se u nedjelju u Minneapolisu i Indianapolisu.