Denver sprema velike promjene u momčadi, siguran samo Jokić

U NBA klubu iz Denvera vlada veliko razočarenje nakon ispadanja od Minnesote u prvom krugu doigravanja te su čelnici kluba, kako prenosi ESPN, spremni na drastične promjene u igračkom kadru.

Navodi se da su u ovom trenutku jedino sigurni prva zvijezda momčadi Nikola Jokić i trener David Adelman. Za sve ostale postoji mogućnost da već ovog ljeta ili brzo nakon toga promijene sredinu, a ESPN piše da u tom smislu neće biti pošteđeni niti Jamal Murray, drugi najbolji igrač kluba te Aaron Gordon, godinama treća najjača karika u Denveru.

Unatoč brojnim ozljedama s kojima su se mučili tijekom serije košarkaši Minnesote su svladali Denver s 4-2 u prvom krugu doigravanja Zapadne konferencije, a u Denveru su navodno silno ljuti jer su uvjerenja da je klub vrlo slabo naplatio što u svojim redovima ima Jokića, godinama dominantnog igrača lige.

Iza Denvera je jedan NBA naslov iz 2023. godine, kao premijerni trofej u klupskoj povijesti.

ESPN piše o realnoj opciji po kojoj će 31-godišnji Jokić tijekom ovog ljeta potpisati novi, četverogodišnji ugovor s Denverom čime će ga klub dugoročno vezati uz sebe i to je čelnicima u ovom trenutku jedino važno. Nitko od ostalih igrača nema svoje sigurno mjesto u viziji budućnosti Denvera koji je spreman na velike promjene.

Američki mediji već su ranije pisali da su Boston, LA Lakers i Phoenix zainteresirani za posao u kojem bi uključen bio 30-godišnji Gordon.

