Derbi Dinamo - Hajduk na čak tri TV kanala. Evo tko prenosi!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dinamo i Hajduk u derbiju na svetog Nikolu! HRT prenosi jedini derbi sezone, tko će biti jesenski prvak? Hajduk vodi, ali Dinamo prijeti skokom na vrh

Derbi Dinama i Hajduka na blagdan svetog Nikole (subota, 6. prosinca, 15 sati) mogao bi odlučiti jesenskog prvaka. No ta je utakmica i jedina od četiri ovosezonska derbija koju će prikazivati javna televizija.

"Hrvatska radiotelevizija (HRT) u subotu, 6. prosinca na Drugom programu (HRT-HTV2) s početkom u 14:55  prenosit će utakmicu Dinamo - Hajduk. Riječ je o susretu 16. kola SuperSport HNL-a koji je ujedno drugi ovosezonski susret Dinama i Hajduka. U burnoj sezoni punoj uspona i padova u igri je borba za prvo mjesto", poručili su s Prisavlja.

Prema ugovoru o TV pravima koji važi do kraja aktualne sezone, HTV može izravno prenositi jedan od četiri derbija "modrih" i "bilih". Osim na HTV-u 2, utakmica je u prijenosu na kanalu MAXSport 1 u ponudi MAXtv-a, Iskon TV-a i EVOtv-a, kao i na Hajduk Digital TV-u.

Hajduk je trenutačno vodeći klub HNL-a s dva boda više od Dinama, no prije međusobnog dvoboja Zagrepčani će u ponedjeljak od 18 sati gostovati kod Gorice. Ako pobijede, preskočit će najvećeg rivala.

