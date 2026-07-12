DERBI 'DOWN UNDER' Dinamo protiv Hajduka u Australiji!?

Dinamo i Hajduk mogli bi odigrati prijateljsku utakmicu na drugom kraju svijeta, što se nikad nije dogodilo u povijesti "vječnog derbija". U pitanju je Australija u kojoj živi velik broj Hrvata i njihovih potomaka, a već ima naviku organizacije takvih utakmica europskih klubova na visokoj razini.

Naime, 5. kolovoza u sklopu australskog ekskluzivnog predsezonskog turnira "Calcio Italiano" u Perthu utakmicu će odigrati rivali Milan i Inter, a na turniru sudjeluju i Juventus i Palermo. Vlada Zapadne Australije uz suradnju s tamošnjom turističkom zajednicom povukla je projekt kako bi oživjela gospodarstvo tijekom zimskih mjeseci.

Svečana loža stadiona Maksimi tijekom utakmcie između Dinama i Hajduka | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Po istoj špranci, australskim saveznim državama Victoriji i Novom Južnom Walesu ponudili su organizaciju utakmice Dinama i Hajduka, dakako uz financijsku potporu, piše Tomislav Dasović iz Večernjeg lista. Kao mogući se termin toga povijesnog okršaja za sve Hrvate u Melbourneu ili Sydneyu spominje siječanj 2027.

"Modri" i "bili" bi u sklopu toga trebali doći na dvotjedne pripreme u Australiju i odigrati prvi derbi "down under". No terminski i logistički to bi moglo postati neizvedivo ako se jedni ili drugi plasiraju u ligašku fazu Lige prvaka odnosno Europske lige, čije se utakmice osmog kola igraju od 19. do 21. siječnja.

Kako god, sama ideja o organizaciji derbija plijeni pozornost tamošnje javnosti, a koliko bi ta utakmica bila raritet dovoljno govori podatak da su posljednji put prijateljsku utakmicu odigrali u veljači 2004. na Memorijalnom turniru Gojko Šušak u Širokom Brijegu. Točnije, pokušali odigrati jer je Dinamo u 35. minuti pri vodstvu 1-0 napustio teren nakon što su s tribina letjeli opasni predmeti poput boca, cigli i noževa. Prije toga je Dinamo gostovao i na čuvenom trofeju Marjan od 1974. do 1989. pa 2003. i 2003.