Derbi neporaženih u futsalskom prvenstvu, Boysi opet u akciji. Evo gdje gledati Dinamo - Crnica

Ovaj petak se u zagrebačkom Podsusedu igra derbi četvrtog kola Hrvatske malonogometne lige. Vodeći Futsal Dinamo dočekuje drugoplasiranu Crnicu u Sutinskim vrelima od 20.15 (MAXSport 1). Nakon pauze zbog Kupa i europskih obveza Novog vremena, domaća liga se vraća, ovaj dvoboj mogao bi odlučiti tko će zadržati vrh tablice.

Zagrebački plavi su sezonu otvorili impresivno, s tri pobjede u tri kola, uz gol razliku 18-3. Square su ispratili s pet golova, Torcida je doživjela istu sudbinu, dok je protiv aktualnog prvaka Novog vremena Dinamo slavio uvjerljivo, 8-3. U Kupu je također prošao dalje, pobijedivši Square u gostima 4-3.

Šibenčani su također neporaženi, pobjede protiv Rijeke (7-4) i Novog vremena (4-3) te remi s Dubrovčanima (2-2) svrstali su ih odmah iza Dinama s ukupno sedam bodova. Iako su nesretno ispali iz Kupa, pokazali su da su ozbiljan kandidat za vrh.

Trener Matija Đulvat ističe kvalitetu protivnika:

- Crnica je još prošle sezone pokazala koliko je dobra. Ove godine krenuli su još i bolje. Mislim da nas čeka težak zadatak, ali i da smo mi u dobroj formi. Gledatelji će sigurno uživati.

Golman Ante Piplica dodaje:

- Očekuje nas zahtjevna utakmica. Crnica je u dobroj formi, ali vjerujem da ćemo nametnuti svoj ritam i nastaviti pobjednički niz.

Ulaznice se prodaju po cijeni od 7 eura, dok članovi Futsal Dinama plaćaju 5 eura putem interneta. Ulaz je besplatan za djecu rođenu 2014. i mlađe.